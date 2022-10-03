映画『ONE PIECE FILM RED』興収162億円突破記念ビジュアル（C）尾田栄一郎／2022「ワンピース」製作委員会

人気アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）の新作映画『ONE PIECE FILM RED』（8月6日より公開）が、公開から58日間で観客動員数1169万1653人、興行収入162億4722万400円を記録した。

公開9週目となる10月1日、2日も勢いを落とすことなく、9週連続週末興行ランキング1位を獲得。1日からは第5弾入場者プレゼント「FILM REDメモリアルカード」が全国50万枚限定で配布開始された。

早速手にしたファンからは、SNS上で「入場者特典のメモリアルカード使ってみたけど神すぎて泣いてる」、「スマホであのエンディングが見れるって最高すぎるでしょ！」など絶賛の声が相次いでいる。

さらに10月1日はヒロイン・ウタの誕生日。当日はSNSにお祝いイラストやコメントが数多く投稿され、一時はトレンド入りするなど大きな盛り上がりを見せた。さらに全国生中継にて開催された#ウタ誕生祭イベントにも、多数のファンが集結しウタ役の名塚佳織とロミィ役新津ちせと一緒にウタの誕生日をお祝いした。

■映画『ONE PIECE FILM RED』興収の流れ

公開2日間：観客動員数157万人、興収22.5億円突破

公開8日間（初回の上映まで）：観客動員数360万人、興収50億円突破

公開9日間で観客動員数462万人、興収64.7億円突破

公開10日間：観客動員数505万人、興収70.6億円突破

公開16日間：観客動員数665万人、興収92.8億円突破

公開20日間：観客動員数720万人、興行収入100億円突破

公開23日間：観客動員数820万人、興行収入114億円突破

公開30日間：観客動員数929万8000人、興行収入129億5300万円突破

公開37日間：観客動員数994万人、興行収入138億円突破

公開46日間：観客動員数1076万人、興行収入150億円突破

公開58日間：観客動員数1169万人、興行収入162億円突破

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