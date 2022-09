神田沙也加さん追悼ベストアルバム2作品を発売へ

昨年12月18日に急逝した神田沙也加さん(享年35)を追悼するベストアルバム2作品の発売が決定した。ボカロカバーシリーズ最終作『MUSICALOID #38 Curtain Call!』と、オリジナル楽曲やミュージカルのカバー曲で構成したベスト盤『LIBERTY ~memorial~』を12月14日に2枚同時発売する。

『MUSICALOID #38 Curtain Call!』は、“もし神田沙也加がボカロキャラになったら”をテーマに、1作目から3作目までセルフプロデュースを貫き通したシリーズ企画。「最後のタイトルにはカーテンコールという言葉を入れたい」という生前の意向を汲み、最終作に対する生前の思いを受け止めた追悼盤となっている。

ファンリクエスト投票により決定する13曲に、未発表曲「アスノヨゾラ哨戒班」を加えた、全14曲で構成される予定としている。YouTubeチャンネルでは神田さんの誕生日、10月1日からリクエスト投票をスタートすることが発表された。

特典DVDには、新規で制作されるイラストによるミュージックビデオのほか、未公開のメイキングや、2021年6月に行われた配信ライブ『MUSICALOID #38 Act.3 発売記念オンラインライブ〜彼方と此方と其方〜』メイキング映像が収録される。

一方の『LIBERTY ~memorial~』は、2011年発売のデビュー10周年記念アルバム『LIBERTY』収録楽曲の中から、全て本人が作詞したJ-POP楽曲、英語詞にも挑戦したミュージカルのカバーなどソロ歌唱7曲、2002年のデビュー曲「ever since」を含むSAYAKA名義のシングル4曲の計11曲で構成。DVDにはリード曲「流星」のミュージックビデオが収録される。

■『MUSICALOID #38 Curtain Call!』収録曲

▼CD

※10月1日スタートのファン投票によって決定

▼DVD収録内容(予定)

・「地球最後の告白を(Cover)」ミュージックビデオ

・「MUSICALOID #38」シリーズ 未公開映像含むメイキング

・「MUSICALOID #38 Act.3 発売記念オンラインライブ〜彼方と此方と其方〜」2021.6.12 メイキング

※順不同、収録内容は変更になる場合がございます。

■『LIBERTY ~memorial~』収録曲

▼Disc1(CD)

01. 流星

02. 上弦の月

03. PART OF YOUR WORLD ~from “THE LITTLE MERMAID”~

04. LIBERTY

05. Remember rain

06. 水色

07. 眠れる森

08. Someday ~from “THE WEDDING SINGER”~

09. Amazing Grace

10. garden

11. ever since

▼Disc2(DVD)

01. 流星Music Video

関連キーワード 音楽