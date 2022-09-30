東野圭吾『沈黙のパレード』、1年ぶりに「文庫ランキング」1位返り咲き 福山雅治主演映画が話題【オリコンランキング】
2022年9月30日 04時00分 (9月30日 05時05分更新)
東野圭吾『沈黙のパレード』（文藝春秋）が、週間2.1万部を売り上げ、9月30日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」で2021/10/11付以来1年ぶりの1位返り咲きとなった。
文庫版となる本作『沈黙のパレード』は、昨年2021/9/13付で1位に初ランクインし、2021/10/11付まで5週連続1位を獲得。その後も、初ランクインから最新2022/10/3付まで56週連続でTOP100入りを続けており、この度1年ぶりとなる1位返り咲きを果たした。現在の累積売上部数は63.0万部。
なお、東野圭吾『沈黙のパレード』が原作となる、映画『沈黙のパレード』は現在公開中。また、9年振りに再始動したKOH＋の「ヒトツボシ」は同作の主題歌となっており、同日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で2週連続1位を獲得している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008/4/7付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2022/10/3付：集計期間：2022年9月19日～9月25日＞
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