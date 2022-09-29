TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12～69歳」で3期連続首位の快挙

TOKYO FMは29日、8月29日から9月4日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均の「男女12～69歳」で首位を獲得したと発表した。4月、6月に続いて3期連続での首位となる。

このほか、【男女12～59歳】、当社コアターゲット【男女18～49歳】でも首位（同率）を獲得。さらに、【M1F1】、【男女10代】、【男女20代】、【男女30代】、【男女50代】、【男女中学生】、【男女高校生】、【男女大学生】、【男女学生】と幅広い年齢区分で在京首位を獲得した（同率首位含む）。

平日午前9時から午後6時において、【男女12～69歳】【男女12～59歳】【M1F1】【男女10代】【男女20代】【男女50代】【男女中学生】【男女高校生】【男女学生】で在京トップを獲得。このほか、TOKYO FMの土日番組も高い聴取率をマークした。土曜（前9：00～後6：00）、日曜（前9：00～後6：00）においても、当社コアターゲット【男女18～49歳】在京トップを獲得。そのほか【男女12～69歳】【M1F1】【男女10代】【男女20代】【男女高校生】【男女学生】においても在京トップを獲得し、幅広いリスナーに支持された。

■平日ワイド番組 首位獲得区分

『ONE MORNING』（月～金 前6：00～9：00）

【男性18～49歳】【M1】【F1】【女性10代】【女性20代】【男性30代】

『Blue Ocean』（月～金 前9：00～11：00）

【女性18～49歳】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【男性50代】【女性50代】

『ディアフレンズ』（月～木 11：00～11：30）

【女性18～49歳】【M1】【F1】【女性10代】【女性20代】【男性50代】【女性50代】

『ALL-TIME BEST～LUNCH TIME POWER MUSIC～』（月～水 前11：30～後1：00）【女性18～49歳】【M1】【F1】【女性10代】【女性20代】【女性30代】【男性50代】【女性50代】

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月～木 後1：00～2：55）

【男性18～49歳】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【女性20代】【男性30代】【男性50代】【女性50代】

『THE TRAD』（月～木 後3：00～4：50）

【女性18～49歳】【F1】【男性10代】【女性10代】【女性20代】【男性50代】【女性50代】

『Skyrocket Company』（月～木 後5：00～7：48）

【男性18～49歳】【女性18～49歳】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性50代】【女性50代】

『Roomie Roomie!』（月～木 後8：00～8：55）

【女性10代】【女性20代】

『SCHOOL OF LOCK!』（月～金 後10：00～11：55）

【女性18～49歳】【男性10代】【女性10代】【女性20代】【男性40代】【女性40代】【M2】【女性50代】

『JET STREAM』（月～金 深0：00～0：55）

【男性10代】

『JUMP UP MELODIES TOP 20』（毎週金曜 後1：00～2：55）

【女性10代】【女性20代】【男性50代】

『TOKYO TEPPAN FRIDAY』（毎週金曜 後3：00～5：00）

【女性18～49歳】【F1】【男性10代】【女性10代】【女性20代】【女性40代】【女性50代】

■土日主要番組 首位獲得区分

『COUNTDOWN JAPAN』（毎週土曜 後1：00～1：55）

【女性18～49歳】【M1】【F1】【男性20代】【女性30代】【女性50代】

『福山雅治 福のラジオ』（毎週土曜 後2：00～2：55）

【男性18～49歳】【女性18～49歳】【M1】【F1】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】

『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』（毎週土曜 後4：00～4：55）

【男性18～49歳】【女性18～49歳】【M1】【F1】【女性10代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【女性50代】

『Wonderful Journey～土曜日のエウレカ～』（毎週土曜 後5：00～5：55）

【男性18～49歳】【女性18～49歳】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】

『木村拓哉Flow』（毎週日曜 前11：30～11：55）

【女性20代】【男性30代】

『いいこと、聴いた』（毎週日曜 後1：00～1：55）

【M1】【男性20代】

『山下達郎のサンデー・ソングブック』（毎週日曜 後2：00～2：55）

【男性18～49歳】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【M2】【男性50代】【女性50代】

『あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（毎週日曜 後5：00～5：55）

【男性18～49歳】【女性18～49歳】【M1】【F1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】

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