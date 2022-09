バンダイナムコグループの横断プロジェクト『ガンダムプロジェクト』は29日、新宿住友ビル 三角広場で開催される『GUNDAM NEXT FUTURE-TOKYO BASE-』の内覧会で、『ガンダムカンファレンス AUTUMN 2022』を実施。2025年のガンダムシリーズ45周年、ガンプラ45周年に向けたプロジェクト『GUNDAM NEXT FUTURE-ROAD TO 2025-』を発表した。

『GUNDAM NEXT FUTURE-ROAD TO 2025-』は、リアルイベント、ガンダムメタバースプロジェクト、映像展開の3本の柱で構成される。映像展開については、新作『機動戦士ガンダム 水星の魔女』(MBS/TBS系 毎週日曜 後5:00、10月2日スタート)の放送開始を皮切りに映像展開を強化する。

『GUNDAM NEXT FUTURE × BS11 ガンダムアワー』では、『劇場版 機動戦士ガンダムSEED(仮称)』を盛り上げるため、『機動戦士ガンダムSEED』『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』の全話放送も予定している。藤原考史CGO(ガンダムチーフオフィサー)は「『劇場版 機動戦士ガンダムSEED』に最大化を目指す」と話していた。

関連キーワード アニメ