ROAD TO GUMPLA BATTLE

バンダイナムコグループの横断プロジェクト『ガンダムプロジェクト』は29日、新宿住友ビル 三角広場で開催される『GUNDAM NEXT FUTURE-TOKYO BASE-』の内覧会で『ガンダムカンファレンス AUTUMN 2022』を開催。2025年のガンダムシリーズ45周年、ガンプラ45周年に向けたプロジェクト『GUNDAM NEXT FUTURE-ROAD TO 2025-』を発表した。

『GUNDAM NEXT FUTURE-ROAD TO 2025-』は、リアルイベント、ガンダムメタバースプロジェクト、映像展開の3本の柱で構成される。メタバースプロジェクトの一環として、『GUNDAM NEXT FUTURE-TOKYO BASE-』では、BANDAI SPIRITSとバンダイナムコエンターテインメントが共同で進める“リアルガンプラバトル”を実現させるため「ROAD TO GUNPLA BATTLE プロジェクト」第2回テスト稼働イベントを実施する。

自身のガンプラを、会場に用意したスマートフォンで、360度スキャンして映像の中に取り込むことができ、参加者にはその映像を閲覧したり、SNSで共有できるURLが渡される。ガンプラを持参しなくても、会場に用意されたガンプラを使って参加することも可能となる(※映像の閲覧可能期間は2023年3月末まで)。

会見に参加した藤原考史CGO(ガンダムチーフオフィサー)は「まだまだスキャンできるガンプラは限定的ですけど、自分の作ったガンプラを動かせる感動を。今後もさらにスキャン技術などの開発を行う」と意気込み、「メタバース空間における『ガンダムビルドファイターズ』の世界を実現できる日はすぐそこまで迫っている」と語っていた。

