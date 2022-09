今年、3年ぶりのリアル開催となる「第6回東京コミコン2022」(11月25日~11月27日@幕張メッセ)に、「スター・ウォーズ」シリーズのC-3PO役で知られるアンソニー・ダニエルズと、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズのドク役や「アダムス・ファミリー」シリーズのフェスター役で有名なクリストファー・ロイドの来日決定が発表された。期間中すべての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等が予定されている。

東京コミコンは、国内外映画、コミックなどの最新情報の公開、限定・先行商品の販売、実際に映画で使用されたプロップやレアグッズの展示、最新技術を使ったさまざまなコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、コスプレイヤーの交流&コンテストなどを一ヶ所で楽しめる、テクノロジーとポップ・カルチャーの祭典。

来日予定のアンソニー・ダニエルズは、イギリスの俳優で、1977年に全米公開となった『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』から始まり、2019年に公開された『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』まで、唯一全ての映画シリーズに出演しているレジェンド。

クリストファー・ロイドは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や『アダムス・ファミリー』のほかにも、『ロジャー・ラビット』等の人気作に出演しており、世界中で人気のレジェンド。ディズニープラスのドラマシリーズ『マンダロリアン』シーズン3への出演の噂もある。

このほか、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』『アベンジャーズ』シリーズのネビュラ役カレン・ギランと、同シリーズのマンティス役ポム・クレメンティエフの来日が決定している。

ウォルト・ディズニー・ジャパンの「MARVEL POP UP STORE/TCC2022」「STAR WARS POP UP STORE/TCC2022」の出店も決定。「ムービー・マスターピース」を筆頭とした高クオリティーなホットトイズ製品をはじめ、全国4店舗展開中の「MARVEL STORE by Small Planet」にて販売中の製品など、マーベルやスター・ウォーズのグッズの先行発売アイテム含め多数ラインナップ予定。

さらに今年は、ファッションだけではなく、多くのカルチャーとタッグを組みさまざまなプロダクトを世に輩出している「BAPE(ベイプ)」こと「A BATHING APE」の初出店が決定。TOY ライン「BAPE PLAY」ブースが登場する。

いずれのストアも主催者物販エリアに出店予定となっており、【主催者物販エリアファスト券】を購入すると午前中の時間帯に優先的にエリア内ご入場することができる(※正午以降は「一般入場券」でも主催者物販エリアの待機列への整列及びエリア内への入場が可能となる)。

