今週(2022.9/16~9/22)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で8.6%増となった。TOP100の初登場作は9作(先週19作)となった。

1位は3週連続でAdoの「新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」(視聴回数686.1万回)。これで6度目の首位獲得となった。3位(先週2位)は「ウタカタララバイ」(同425.7万回)、6位(先週4位)は「逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」(同326.4万回)と続き、依然としてTOP10の半分をAdoが歌うアニメ映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌・挿入歌が占める状況が続いている。

初登場で2位に食い込んだのは、約2年ぶりにカムバックしたBLACKPINKの「Shut Down」(同483.5万回)。9月16日にリリースした2ndアルバム『BORN PINK』のタイトル曲である。パガニーニの「ラ・カンパネラ」をサンプリングしたメロディーとトレンディなヒップホップの調和が印象的な耳に残る、洗練されたナンバーになっている。ミュージックビデオ(MV)には、歴代のMVをオマージュしたような演出が散りばめられていることでも注目を集めている。10月15日と16日には、ソウルオリンピック公園KSPO DOMEで公演を行い、K-POP女性アーティストで史上最大規模を予告したワールドツアーの幕を切って落とす。

10位に初登場したのは、ENDRECHERI「街/THE FIRST TAKE」(同282.8万回)。今年、シンガーソングライターとして20年を迎えた堂本剛が、ソロプロジェクト・ENDRECHERIとしてYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場。02年にリリースした、原点であるデビュー作「街」をピアノ2台との特別編成で披露した。「故郷の自分が東京へと旅立った自分への想いを綴った歌。どこかSFストーリーのように書いた」という同曲を選曲した理由を堂本は、「ネガティヴポジティヴなこんな時代だからこそ、世の中に漂う決めつけや、数の多い意識から離れて、自分への多くの選択肢に気づいて欲しい。自分だからこその人生と日常を想うこと。そんな想いを歌詞に乗せ、愛を込めて歌いました」と語っている。

15位(先週99位)にジャンプアップしたのは、約1年ぶりのカムバックとなったNCT 127の「2 Baddies」(同216.6万回)。4thフルアルバム『疾走(2 Baddies)』のタイトル曲で、Neo Culture Technology(NCT)を標榜するNCT 127らしさが炸裂した、ヒップホップ・ダンスチューンとなっている。10月22日・23日に、ソウル蚕室総合運動場オリンピックメインスタジアムで、2回目のワールドツアーのソウルスペシャル公演「NEO CITY:SEOUL THE LINK +」を開催することが発表された。

25位に初登場したのは、BMSG ALLSTARS「New Chapter」(同137.6万回)。SKY-HI率いるマネジメント/レーベル「BMSG」に所属するアーティストやトレーニー(研究生)の総勢15名が参加した楽曲である。BMSG設立2周年を記念して9月17日・18日に山梨・富士急ハイランドにて開催された自社最大規模のイベント『BMSG FES ’22』で突如披露されて一躍大きな話題となった。MVでは「NEO EDO」をイメージした世界観が描かれており、世紀末感・時代劇・近未来をテーマにした大掛かりなセットが組まれ、20名を超すアクションエキストラを迎えた迫力満点の大作に仕上がっている。

