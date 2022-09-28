アイドルグループ・日向坂46の新メンバーとして加入した4期生12人の7人目として、渡辺莉奈の紹介動画が28日、YouTubeチャンネルで公開された。

福岡県出身の渡辺は、2009年2月7日生まれの13歳。7人目で初の中学生メンバーで、現時点で乃木坂46、櫻坂46も含めて坂道グループ最年少となる。

『日向坂46 新メンバーオーディション』は3月7日に募集を開始。応募総数は5万1038通で、4253倍を勝ち抜いた12人が、4期生として加入したことが21日に発表された。名前などのプロフィールは、22日正午から毎日1人ずつYouTubeで解禁となり、7番手で渡辺が紹介された。

■日向坂46・4期生プロフィール（※公開順）

・清水理央（しみず・りお）／千葉県／2005年1月15日／17歳／AB型

・宮地すみれ（みやち・すみれ）／神奈川県／2005年12月31日／16歳／不明

・正源司陽子（しょうげんじ・ようこ）／兵庫県／2007年2月14日／15歳／B型

・石塚瑶季（いしづか・たまき）／東京都／2004年8月6日／18歳／A型

・山下葉留花（やました・はるか）／愛知県／2003年5月20日／19歳／O型

・平尾帆夏（ひらお・ほのか）／鳥取県／2003年7月31日／19歳／A型

・渡辺莉奈（わたなべ・りな）／福岡県／2009年2月7日／13歳／A型

※左から氏名／出身地／生年月日／年齢／血液型

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