動画配信サービス「Hulu」の日本初上陸海外作品を扱うブランドライン、Huluプレミアにて独占配信予定の韓国ドラマ『今からショータイム』(10月4日から全16話一挙配信)の日本版予告編が解禁となった。予告編は、主演のパク・ヘジンの魅力に2方向からアプローチした【コメディ編】と【恋愛編】の2種類。さらに、撮影中のパク・ヘジンを捉えた貴重なメイキング写真も到着した。

韓国で2022年4月から放送がスタートした同作は、幽霊を使って魔法のようなマジックをしている冷血なカリスマ手品師(マジシャン)と市民の安全のために日々悪戦苦闘している熱血で正義感あふれる女性巡査がタッグを組み、事件の解決をめざす姿をコミカルに描くラブコメディ。

冷血マジシャン、チャ・チャウン役を、俳優・アーティストとマルチに活躍するパク・ヘジン。熱血女性巡査 コ・スルへ役を、2020年に「KBS 演技大賞」長編ドラマ部門女性優秀演技賞を受賞してトップ女優の仲間入りを果たしたチン・ギジュが演じる。

そのほか、チャウン一族が先祖代々仕えてきた将軍チェ・ゴム役を、ドラマ・司会などさまざまな分野で活躍するチョン・ジュノ。チャウンの魔法のようなマジックを支える幽霊たちを、名脇役のチョン・ソクヨン、パク・ソヨン、コ・ギュピルらが演じる。スルへの後輩巡査役で人気トロット歌手のキム・ヒジェがドラマ初出演を果たし、挿入歌「FALLEN」も担当。脚本は『サンガプ屋台』のハ・ユナ、監督は『力の強い女 ト・ボンスン』のイ・ヒョンミンが務めた。

■どちらのパク・ヘジンがお好み? 日本版予告編

このたび解禁となった日本版予告【コメディ編】では、パク・ヘジン演じる、幽霊が見えるという特殊能力を使ってマジックショーを行うカリスマ手品師チャ・チャウンのお茶目なシーンが盛りだくさん。チャウンが“従業員”として雇っている幽霊たちとのドタバタライフや、タッグを組んで共に事件解決に挑む、熱血警察官スルヘに振り回されてタジタジになる様子や、マジックショーでお尻から炎を吹き出すチャウンの姿など、本作のコミカルな要素がふんだんに詰まった内容になっている。

一方、【恋愛編】では、スルのピンチに颯爽と駆けつけ、悪役に飛び蹴りを食らわせて「彼女の相棒だ」とスマートに決めたり、至近距離で見つめあう二人の姿や彼女に熱いまなざしを向けながら「その気になれば僕にだって愛せる」といった甘いせりふを語りかけたり、胸キュンなシーンを惜しみなく盛り込んだものとなっている。事件を通して二人の距離がどのように縮まっていくのか、ロマンスの行方を見届けたくなること間違いなし。

■撮影中のパク・ヘジンを捉えた貴重なメイキング写真

撮影中のパク・ヘジンを捉えた貴重なメイキング写真も大公開。真剣な表情でスタッフと打ち合わせをする姿もあれば、和気あいあいとほかの出演者やスタッフと楽しそうにしている姿など、さまざまな表情を確認できるメイキング写真となっている。

■ストーリー

派手なステージとカリスマ的な魅力で人気のマジシャン、チャ・チャウン(パク・へジン)の秘密、それは幽霊の力を借りてマジックショーを行っているということ。巫堂(ムダン/降霊術師)の孫として育ち、幽霊が見えるチャウンは3人の幽霊を自分の会社であるマジック・ファクトリーの“従業員”として雇っている。チャウンの誰にもマネできない魔法のようなマジックはこの3人の従業員=幽霊たちが支えているのだ。加えて先祖代々仕えてきた「将軍」と名乗る傍若無人な神、チェ・ゴム(チョン・ジュノ)まで家に住み着き、1人+4霊(?)の騒がしい生活を送っている。

そんな中、無鉄砲で熱血感あふれるカングク署の女性巡査、スルへ(チン・ギジュ)にひょんなことで出会い、ある殺人事件の共同捜査に巻き込まれることに。チャウンの秘密と特殊能力を知ったスルへは、捜査に幽霊たちの力を借りて事件解決を進めようと企む。弱みを握られ、渋々スルへの協力依頼に応じるチャウンだったが、次第に彼女との切るに切れない“縁”を感じるように。果たして二人は“悪縁”なのか、それとも?

