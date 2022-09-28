MAX、SPEED、DA PUMP、Folder…「沖縄アクターズスクール」コンピ配信リリース
2022年9月28日 07時05分 (9月28日 08時05分更新)
1990年代にSUPER MONKEYS、MAX、SPEED、D＆D、DA PUMP、Folder、三浦大知らを輩出した名門「沖縄アクターズスクール」のコンピレーションアルバム『沖縄アクターズスクール大復活祭 ～本土復帰50周年記念 コンピALBUM～』が、きょう28日に配信リリースされた。
本作は、10月2日に沖縄コンベンションセンター展示棟で行われるライブイベント『沖縄アクターズスクール大復活祭～本土復帰50周年記念～』の開催を記念したデジタルアルバム。
MAX「恋するヴェルファーレダンス 〜Saturday Night〜」、SPEED「Body ＆ Soul」、DA PUMP「Feelin’ Good -It's PARADISE-」、Folder「パラシューター」など、それぞれのデビュー曲の音源（SPEEDのみre track）をそのまま集めた貴重なアルバムとなっている。
■『沖縄アクターズスクール大復活祭 ～本土復帰50周年記念 コンピALBUM～』
▼MAX［デビュー1995年5月］
01. 恋するヴェルファーレダンス 〜Saturday Night〜
02. TORA TORA TORA
03. GET MY LOVE!
▼MAX［デビュー1995年5月］
01. 恋するヴェルファーレダンス 〜Saturday Night〜
02. TORA TORA TORA
03. GET MY LOVE!
▼SPEED［デビュー：1996年8月］
04. Body & Soul
05. STEADY
06. Go! Go! Heaven
04. Body & Soul
05. STEADY
06. Go! Go! Heaven
▼hiro
07. confession
08. 愛が泣いてる
07. confession
08. 愛が泣いてる
▼D＆D［デビュー：1996年8月］
09. IN YOUR EYES
10. LOVE IS A MELODY
11. SUNSHINE HERO
09. IN YOUR EYES
10. LOVE IS A MELODY
11. SUNSHINE HERO
▼Aya & Chika from D&D
12. Kiss in the Sun
13. Rise in my heart
12. Kiss in the Sun
13. Rise in my heart
▼OLIVIA
14. I.L.Y.～欲望～
15. re-ACT
14. I.L.Y.～欲望～
15. re-ACT
▼DA PUMP［デビュー：1997年6月］
16. Feelin’ Good -It's PARADISE
17. ごきげんだぜっ! 〜Nothing But Something〜
18. Crazy Beat Goes On!
16. Feelin’ Good -It's PARADISE
17. ごきげんだぜっ! 〜Nothing But Something〜
18. Crazy Beat Goes On!
▼Folder［デビュー：1997年8月］
19. パラシューター
20. ジャカジャカジャンケンポン
21. I WANT YOU BACK
19. パラシューター
20. ジャカジャカジャンケンポン
21. I WANT YOU BACK
▼Folder featuring Daichi
22. Everlasting Love
22. Everlasting Love
▼三浦大知
23. Keep It Goin’ On
23. Keep It Goin’ On
▼Folder 5
24. Believe
25. Amazing Love
26. FInal Fun- boy
24. Believe
25. Amazing Love
26. FInal Fun- boy
▼AKINA
27. Touch me
28. with out you
29. BEST OF LOVE
27. Touch me
28. with out you
29. BEST OF LOVE
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