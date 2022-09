1990年代にSUPER MONKEYS、MAX、SPEED、D&D、DA PUMP、Folder、三浦大知らを輩出した名門「沖縄アクターズスクール」のコンピレーションアルバム『沖縄アクターズスクール大復活祭 ~本土復帰50周年記念 コンピALBUM~』が、きょう28日に配信リリースされた。

本作は、10月2日に沖縄コンベンションセンター展示棟で行われるライブイベント『沖縄アクターズスクール大復活祭~本土復帰50周年記念~』の開催を記念したデジタルアルバム。

MAX「恋するヴェルファーレダンス 〜Saturday Night〜」、SPEED「Body & Soul」、DA PUMP「Feelin’ Good -It's PARADISE-」、Folder「パラシューター」など、それぞれのデビュー曲の音源(SPEEDのみre track)をそのまま集めた貴重なアルバムとなっている。

■『沖縄アクターズスクール大復活祭 ~本土復帰50周年記念 コンピALBUM~』

▼MAX[デビュー1995年5月]

01. 恋するヴェルファーレダンス 〜Saturday Night〜

02. TORA TORA TORA

03. GET MY LOVE!

▼SPEED[デビュー:1996年8月]

04. Body & Soul

05. STEADY

06. Go! Go! Heaven

▼hiro

07. confession

08. 愛が泣いてる

▼D&D[デビュー:1996年8月]

09. IN YOUR EYES

10. LOVE IS A MELODY

11. SUNSHINE HERO

▼Aya & Chika from D&D

12. Kiss in the Sun

13. Rise in my heart

▼OLIVIA

14. I.L.Y.~欲望~

15. re-ACT

▼DA PUMP[デビュー:1997年6月]

16. Feelin’ Good -It's PARADISE

17. ごきげんだぜっ! 〜Nothing But Something〜

18. Crazy Beat Goes On!

▼Folder[デビュー:1997年8月]

19. パラシューター

20. ジャカジャカジャンケンポン

21. I WANT YOU BACK

▼Folder featuring Daichi

22. Everlasting Love

▼三浦大知

23. Keep It Goin’ On

▼Folder 5

24. Believe

25. Amazing Love

26. FInal Fun- boy

▼AKINA

27. Touch me

28. with out you

29. BEST OF LOVE

関連キーワード 音楽