Snow Man『Snow Mania S1』(エイベックス・トラックス/2021年9月29日発売)

Snow Manが2021年9月に発売した1stアルバム『Snow Mania S1』(スノーマニアエスワン)が、週間0.2万枚を売り上げ、9月27日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で累積売上を100.1万枚とし、ミリオンを達成した。

アルバム作品でのミリオン達成は、2022/1/10付で達成したBTS『BTS, THE BEST』以来、9ヵ月ぶりで、令和4作目【※1】。また、1stアルバム作品でのミリオン達成は、2008/11/17付の綾小路きみまろ『爆笑スーパーライブ第1集!中高年に愛をこめて…』以来、13年11ヵ月ぶり、令和初【※2】。男性グループでは、2005/6/6付のDef Tech『Def Tech』以来、17年4ヵ月ぶりとなった。

本作は、Snow Manの1stアルバム。「オリコン上半期ランキング 2021 作品別売上数部門」の「シングルランキング」で1位となった「Grandeur」や、「D.D.」【※3】、「KISSIN’ MY LIPS」「HELLO HELLO」などを収録。2021年9月の発売後、2021/10/11付で「週間アルバムランキング」の2021年度【※4】最高初週売上枚数となる初週売上84.1万枚で初登場1位を獲得した。また、男性アーティストによる「1stアルバムの初週売上枚数」【※5】では歴代2位となっている。

【※1】令和にミリオンを達成したアルバム作品※2022/10/3付現在/令和1作目:嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』(2019/7/8付)、令和2作目:米津玄師『STRAY SHEEP』(2020/8/24付)、令和3作目:BTS『BTS, THE BEST』(2022/1/10付)、令和4作目:Snow Man『Snow Mania S1』(2022/10/3付)

【※2】令和は「2019/5/13付」よりスタート

【※3】『Imitation Rain/D.D.』は「SixTONES vs Snow Man」名義でのリリース作品

【※4】2021年度は2020/12/28付から2021/12/20付まで

【※5】男性アーティストによる「1stアルバムの初週売上枚数」記録/1位:CHEMISTRY『The Way We Are』114.3万枚(2001/11/19付)、2位:Snow Man『Snow Mania S1』84.1万枚(2021/10/11付)

<クレジット:オリコン調べ(2022/10/3付:集計期間:2022年9月19日〜9月25日)>

