10月3日に放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』2時間スぺシャル(後7:00~9:00)の出演アーティスト8組と曲目が一挙に発表された。

INIはスペシャルメドレー。3rdシングル「M」のタイトル曲で、YouTubeでのミュージックビデオ再生数が1000万再生を突破した「Password」を披露。さらに、“INI愛”を公言するWANIMAが楽曲提供した最新デジタルシングル「HERO」をテレビ初パフォーマンスする。

日中韓9人組ガールズグループ・Kep1erは、韓国デビュー曲「WA DA DA」の日本語バージョン「WA DA DA(Japanese ver.)」を日本テレビで初パフォーマンス。フルサイズで届ける。

優里は、代表曲「ドライフラワー」のその先を描いた最新曲「おにごっこ」をフルサイズでテレビ初披露。8月末にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で初公開直後から話題の同曲を熱唱する。

Saucy Dogはアニメ映画『君を愛したひとりの僕へ』(10月7日公開)主題歌として書き下ろした「紫苑(しおん)」をテレビ初披露。ボーカルの石原慎也がエモーショナルに歌い上げる。Novelbrightは6月に開催された自身初の武道館ライブで初披露したラブバラード「どうして」をテレビ初披露する。

miletは映画『七人の秘書 THE MOVIE』(10月7日公開)主題歌の新曲「Final Call」を披露。同曲についてmiletは「打たれても屈しない杭のような頑固でたくましい曲で、中毒性のあるサウンド」と語っている。

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEは『2022世界バレー』のTBS公式テーマソング「ツナゲキズナ」をフルサイズで披露する。躍動感あるビートに乗せ、全速力で夢へ駆けあがっていくような疾走感のあるダンスポップスで盛り上げる。

7人組ボーイズグループ・THE SUPER FRUITが番組初登場。TikTokで人気の「チグハグ」をフルサイズでテレビ初披露する。

このほか、最新の音楽シーンがわかる音楽ニュースや9月の『CDTV』オリジナル月間ランキングも発表される。

■出演アーティスト・歌唱曲

INI「Password」「HERO」

Kep1er「WA DA DA(Japanese ver.)」

Saucy Dog「紫苑」

THE SUPER FRUIT「チグハグ」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「ツナゲキズナ」

Novelbright「どうして」

milet「Final Call」

優里「おにごっこ」

※50音順

関連キーワード 音楽