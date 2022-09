三吉彩花 (C)ORICON NewS inc.

俳優の三吉彩花(26)が25日、自身のインスタグラムを更新。美麗な肌見せ姿を公開した。

イタリアを訪れている三吉は、ファッションブランド『ジョルジオ アルマーニ』のタグ付けとともに「I'm looking forward to the start of the show」(ショーの始まりが楽しみです)とコメント。胸元ざっくりなキャミソール姿で自撮りする、現地でのオフショットをアップした。

大胆な肌見せスタイルで、引き締まった太もももあらわ。ファンからは「世界一美しい…大好きです」「スタイル良すぎ」「みよっちゃんセクシー」「麗しい」「美の極み」など絶賛コメントが寄せられている。

