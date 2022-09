Snow Manの宮舘涼太が『CHEER Vol.26』表紙にソロ初登場

人気グループ・Snow Manの宮舘涼太が、10月3日発売のムック『CHEER(チア) Vol.26』(宝島社)表紙に単独で初登場する。誌面とともに、鮮やかなピンクのカーディガンを身にまとい、セクシーな表情やさわやかな笑顔、貴重なメガネ姿などを披露している。

21日に2ndアルバム『Snow Labo. S2』をリリース。メンバー9人がひとり1ジャンルを担当して選曲を行うという挑戦的な一枚になっており、宮舘が選曲した「JUICY」はリード曲に起用されている。宮舘は「リード曲はアルバムの顔になるモノなので、正直プレッシャーもありました。同時に、そんなリード曲を任せていただけたことは素直にうれしかったですね」と心境を明かした。

また、今年が20代ラストの年ということで抱負を尋ねると「僕、永遠の17歳ですよ」とおちゃめな返答。10月1日から始まるコンサートツアーの意気込みや、あふれ出すセクシー&ロイヤルなオーラの秘密などをたっぷりと語っている。

付録の「9 BOARD PINUP」には表面・裏面それぞれにタテ3点×横3点の計9点のグラビアが掲載。表面は宮舘のほか高地優吾(SixTONES、※高=はしごだか)、長尾謙杜(なにわ男子)、裏面は佐々木大光(7 MEN 侍)、松井奏(IMPACTors)、正門良規(Aぇ! group)。また、「BOOK IN BOOK」では、ジャニーズWEST初のドームツアー『ジャニーズWEST 1st DOME TOUR 2022 TO BE KANSAI COLOR -翔べ関西から-』の東京ドーム公演の様子を届ける。

