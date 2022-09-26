日向坂46の4期生 5人目は山下葉留花（やました・はるか）

アイドルグループ・日向坂46の新メンバーとして加入した4期生12人の5人目として、山下葉留花（やました・はるか）の紹介動画が26日、YouTubeチャンネルで公開された。

愛知県出身の山下は、2003年5月20日生まれの19歳。SNSではファンが「日向坂初の愛知出身だー！」「坂道に山下増えた」「素敵な漢字のお名前」「お姉さんって感じだね」と続々と反応している。

『日向坂46 新メンバーオーディション』は3月7日に募集を開始。応募総数は5万1038通で、4253倍を勝ち抜いた12人が、4期生として加入したことが21日に発表された。名前などのプロフィールは、22日正午から毎日1人ずつYouTubeで解禁となり、5番手で石塚が紹介された。

■日向坂46・4期生プロフィール（※公開順）

・清水理央（しみず・りお）／千葉県／2005年1月15日／17歳／AB型

・宮地すみれ（みやち・すみれ）／神奈川県／2005年12月31日／16歳／不明

・正源司陽子（しょうげんじ・ようこ）／兵庫県／2007年2月14日／15歳／B型

・石塚瑶季（いしづか・たまき）／東京都／2004年8月6日／18歳／A型

・山下葉留花（やました・はるか）／愛知県／2003年5月20日／19歳／O型

※左から氏名／出身地／生年月日／年齢／血液型

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