日向坂4期生5人目は山下葉留花 愛知県出身の19歳
2022年9月26日 12時00分 (9月26日 13時06分更新)
アイドルグループ・日向坂46の新メンバーとして加入した4期生12人の5人目として、山下葉留花（やました・はるか）の紹介動画が26日、YouTubeチャンネルで公開された。
愛知県出身の山下は、2003年5月20日生まれの19歳。SNSではファンが「日向坂初の愛知出身だー！」「坂道に山下増えた」「素敵な漢字のお名前」「お姉さんって感じだね」と続々と反応している。
『日向坂46 新メンバーオーディション』は3月7日に募集を開始。応募総数は5万1038通で、4253倍を勝ち抜いた12人が、4期生として加入したことが21日に発表された。名前などのプロフィールは、22日正午から毎日1人ずつYouTubeで解禁となり、5番手で石塚が紹介された。
■日向坂46・4期生プロフィール（※公開順）
・清水理央（しみず・りお）／千葉県／2005年1月15日／17歳／AB型
・宮地すみれ（みやち・すみれ）／神奈川県／2005年12月31日／16歳／不明
・正源司陽子（しょうげんじ・ようこ）／兵庫県／2007年2月14日／15歳／B型
・石塚瑶季（いしづか・たまき）／東京都／2004年8月6日／18歳／A型
・山下葉留花（やました・はるか）／愛知県／2003年5月20日／19歳／O型
※左から氏名／出身地／生年月日／年齢／血液型
・清水理央（しみず・りお）／千葉県／2005年1月15日／17歳／AB型
・宮地すみれ（みやち・すみれ）／神奈川県／2005年12月31日／16歳／不明
・正源司陽子（しょうげんじ・ようこ）／兵庫県／2007年2月14日／15歳／B型
・石塚瑶季（いしづか・たまき）／東京都／2004年8月6日／18歳／A型
・山下葉留花（やました・はるか）／愛知県／2003年5月20日／19歳／O型
※左から氏名／出身地／生年月日／年齢／血液型
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