芸能事務所「オフィスオーガスタ」に所属するアーティストが一堂に会する音楽イベント「Augusta Camp 2022~Office Augusta 30th Anniversary~」が25日、横浜市の赤レンガパーク 野外特設ステージで開催され、杏子(62)、山崎まさよし(50)、元ちとせ(43)、スキマスイッチ、秦基博(41)、竹原ピストル(45)ら12組が出演した。

1999年夏に山崎の野外コンサートツアー「YAMAZAKI MASAYOSHI in Augusta Camp」としてスタートし、01年からオフィスオーガスタ所属アーティストが集結するイベントとして定着。今年で24年目の開催となる。20年と昨年はコロナ禍を鑑みて無観客の配信ライブとして届けたが、今年は会場での有観客と配信ライブとの同時開催が実現。元「BARBEE BOYS」の杏子がソロシンガーとしてキャリアをスタートさせたのと同時に設立されたオフィスオーガスタの30周年を祝う記念公演にもなった。

「One more time, One more chance」

などを披露した山崎は「オフィスオーガスタ30周年。昔千葉ロッテマリーンズスタジアムでやったやつ(自身のライブ)をたまに酩酊(めいてい)状態で見ることがあるんですよね、それがね、何かすごい生意気なことをいっているんです。『オーガスタキャンプ今年で4回目になります、まさかこんなに続くと思ってませんでした』って。アホやから。あの時若かったし。でもギラギラしてましたよ。あのギラギラ感を取り戻したいんんですけど。無理ですね」と苦笑。

続けて「こういったコロナ禍で後輩たちと一緒に交えてやるっていうのは、なんか最近、それだけでいいなと。オーガスタも30年。こういった野外フェスというのはたぶんね、フジロックの次くらいです」と少し誇らしげな表情を見せた。

アンコールでは、全アーティストの出演パートにゲスト参加した杏子に、後輩アーティストからのリスペクトを込めたサプライズ祝福が送られ、最後はオーガスタキャンプのテーマソングとして1999年の第1回から歌われてきた「星のかけらを探しに行こう Again」で公演は大団円を迎えた。