多国籍ダンス&ボーカルグループ・NCT 127が16日、韓国で4枚目のフルアルバム『2 Baddies』を発売した。ORICON NEWSでは、NCT 127のメンバーにメールインタビューを行った。

メンバーはテイル、ジャニー、テヨン、ユウタ、ドヨン、ジェヒョン、ジョンウ、マーク、ヘチャン。同アルバムは、タイトル曲「2 Baddies」を含む多彩なジャンルの全12曲を収録し、NCT 127だけの個性的な音色に出会うことができる。

■タイトル曲「2 Baddies」で伝えたいメッセージとは「僕たちの進む道をふさぐことはできない」

――タイトル曲「2 Baddies」には「周りの視線を気にせずに、明確な主観と大切なものを見つめて走る者だけが成功を成し遂げることができる」という強いメッセージが込められていますが、みなさんの中で「ここを強く伝えたい!」という部分はありますか?

ジャニー:僕たちがステージの上で楽しむ姿を、たくさん見てほしいです。僕たちのパフォーマンスを見ながら、一緒に笑って一緒に力を得られたらいいなと思います。

テヨン:自分が何かをするのに周辺の妨害が多くなるかもしれないし、顔色を伺うときが多いですが、自分がしたいことをして自分の夢をかなえられたらいいなと思います。

ユウタ:今回のタイトル曲は、曲はもちろんなんですけど、1人1人のスタイルだったり、本物のポルシェを使ったり、ブラックライトで体にスプレーをして暗闇で見えるようにしたりなど、さまざまな面白い要素があると思うのでミュージックビデオ(MV)もたくさん見てほしいです!

ドヨン:「nothing can stand in our way」という部分の歌詞です。「何も僕たちを邪魔できない」という意味です。僕たちだけの道に何かしらの障害が入り込んできたとしても、僕たちの進む道をふさぐことはできないというメッセージを強く伝えたいです。

ジェヒョン:「後悔なく疾走しよう!」というメッセージを強く伝えたいです。

――タイトル曲「2 Baddies」の聞きどころ、MVの見どころを教えてください。レコーディングや撮影秘話もありましたら併せて教えてください。

テヨン: 今回の「2 Baddies」は最初から最後まで全体的にすべてのパートが気に入りました。MVでは各メンバーのソロシーンがよかったです。グループのダンスシーンで、すごく大きな車が頭の上にぶら下がっていましたが、それがCGではなく本物だったので、とても驚きました!

ドヨン:ブリッジ部分を3回くらいレコーディングした記憶があります。メロディーがグレードアップしていき、いろいろなバージョンのメロディーラインがあってたくさんレコーディングをしました。

ジョンウ:フック(サビ部分)だと思います。フックがとても中毒性があってヒップな感じです。キックしているシーンが、やっぱり一番のキリングポイント(見せ場)じゃないかな!?と思います。

マーク:僕は「2 Baddies」の多くのパートがキリングポイントだと思いますが、個人的にはアウトロコーラスが一番好みでとても気に入りました。みんなで強く「nanana」を歌う部分がありますが、そこでのグループ全体での振付をシンプルにしたのがポイントだと思います。その部分がステージでも一番おもしろく、楽しく踊る部分だと思います。

――アルバム収録曲でお気に入りの曲・フレーズなどはありますか?もしくはこのメンバーのここに注目してほしい!というポイントがありましたら教えてください。

テイル:僕の一番気に入りの曲は「Gold Dust」で「おやすみ 僕の月光 こっちに来て 抱かれて 深く夜が彩られる さざ波の上に横たわって」(意訳)という歌詞が気に入りました。タイトルも知らなかった単語だったのですが、美しいと感じ、メロディーはもちろん歌詞が僕たちの歌の中で一番感性的な言葉で彩られた1曲だと思います。

ジャニー:「1、2、7 (Time Stops)」で「君と一緒にいるとき、時間が止まったように感じられる」という言葉がとてもきれいだと思います。僕たちが本当にシズニ(ファンの総称)に言いたいことです。

マーク:一番好きな収録曲が聴くたびに毎回変わりますが、今は「Crash Landing」を選びます!「Crash Landing」で特にジャニーさんのブリッジラップパートが印象深かったです。「砂漠を濡らすから 僕と一緒に行く」という部分の歌詞も面白かったですし、ジャニーさんの雰囲気とこのラインのフローも気に入りました(笑)。

ヘチャン:「LOL(Laugh-Out-Loud)」の「笑って騒いでる僕たちはLOL」という歌詞が、歌うのもすごく気分がよかったし僕が好きな雰囲気を表現した歌詞です。

■「バドミントンブームが起きたのが面白かった」コンテンツの裏話を明かす

――ティザーフォトが公開されていましたがご自身、またはメンバーのカットでお気に入りのカットはありますか。

テイル:ポルシェ2台を後ろに置いて撮った写真がよく撮れたようで気に入っています。

ジャニー:ジョンウのティザー写真がすごく好きでした。グリル(歯につけるアクセサリー)をはめて笑う写真がとてもかわいくて素敵でした。

テヨン:ユウタの上着を脱いでいる写真が気に入りました。ユウタが出演した映画『HiGH&LOW THE WORST X』とマッチングするような姿もあって、よりよかったです。

ユウタ :みんなよかったですけど、今回のコンセプトが日本のアニメの『頭文字D』だったり『AKIRA』からインスパイヤ―ドされたものだったりもしたので、僕が一番似合っていると思います。

ドヨン:ユウタさんのティザーがすごく野性的な雰囲気が表現されていて好きです。

ジェヒョン:車を分解させて撮ったフォトアイデアが面白かったです。

ジョンウ:僕は個人的に歯が見えるようにニヤッと笑う写真が大好きです!

マーク:僕はジャケット撮影のためだけに赤色の髪に染めました。なので、初公開されたティザー写真から、赤色の髪にサングラスをつけて撮った写真を選びます! そして僕以外だと、ジョンウの笑っているティザー写真が印象深かったです。歯のキュービックがポイントで、ジョンウともよく似合っていたと思います。

ヘチャン:ジョンウさんが笑っている写真がありますが、その写真がとても楽しく見えて今回のコンセプトにとても似合っていると思います。

――カムバック前にはコンテンツ『Fill It Up』も公開されました。運転やゲーム、カラオケなどさまざまな姿をお見せしていましたが、裏話やご自身が一番楽しかったエピソードなどがありましたら教えてください。

ユウタ: 全部楽しかったです! 最後メンバーとゆっくりおしゃべりしたところをすべて映像にはできなかったのですが、久しぶりに深い話ができて今回の活動の力になりました!

ドヨン:個人的に運転してコーヒーを買ってきた記憶が残ります。運転する姿を初めてお見せするので心配でしたが、気に入ってくださってよかったです。

ジョンウ:バドミントンをするとき、みんなで勝負欲が上がったのがとても面白かったし、カラオケも本当に心を込めて歌いました!

マーク:バドミントンをみんなでやったことが初めてだったと思います。僕はあのときのコンテンツでバドミントンが一番面白かったと思いますし、それ以来、ウリチル(韓国語で自分たちを指すときに使う造語)内でバドミントンブームが起きたのがまたとても面白いです。

ヘチャン:バドミントンを本当に一生懸命プレーしたのが記憶に残ってますが、その後バドミントンブームが起きたのも面白かったです(笑)。

――バドミントンにハマったきっかけは何ですか? 日本でも時間があるときにされたりしましたか?

テイル:みんなで『Fill It Up』の撮影でバドミントンを始めました。競争心が上がってすっかりハマるようになりました。僕はしなかったのですが、日本でも仕事が終わってからメンバーたちが公園でバドミントンをしていましたね。

テヨン:初めてメンバーたちと一緒にバドミントンしたのはSMTOWN LIVEのときでしたが、メンバーたちがみんな運動が好きで、待っている間に一緒にプレーしながら楽しく待機時間を過ごすことができました。

ジェヒョン:『Fill It Up』のときに楽しんで、流行になりました。

ヘチャン:『Fill It Up』を通じてブームが起きたんですが、僕はそれ以降できなくてやっていません…。でもメンバー同士で海外でもたまにバドミントンをしに外に出たと聞きました。

■日本での思い出は「やっぱりドームツアー」 年内の活動に向けて意気込みも

――今年は日本ドームツアーに始まりFCイベント、SMTOWN LIVEなどさまざまな機会で来日されましたが、日本で思い出に残っていることはありますか。

テヨン:とても多いですが、すべてのドーム公演でのファンの皆さんのエネルギーを忘れることができず、日本をもっと感じたくて散歩をたくさんしたと思います。ご飯も外に出てたくさん食べました。

ドヨン:やっぱりどう考えてもドームツアーです。その中でも最後の公演でビデオを見てたくさん泣いたことが思い出されます。とても感動的でした。

ジョンウ:コンサートとファンミーティングをしながらファンの方々とゲームもして、コミュニケーションを取りながらステージをしたのですが、それが一番記憶に残っています。そして「つるとんたん」といううどん屋さんを思い出します。

マーク:どうしても今回のドームツアーが一番記憶に残っているようです。ドームツアーをいつも夢見てきたので絶対に忘れられないと思います。あのとき来てくださったすべての日本のシズニのみなさんにもう一度感謝の気持ちを伝えたいです。また公演しに行きたいですね~。

――ユウタさんへご質問です。日本では『HiGH&LOW THE WORST X』で映画初出演を飾り、イベントや舞台あいさつにも出演されていました。絶賛公開中となりますが、反響は届いていますか?

ユウタ: すごくありがたいですね! めちゃくちゃ届いてます! サイン会でもたくさんの国のファンの皆さんから、私たちの国でも公開してほしい!という声をいただいてうれしかったです! 日本でもすごくいい反応があると聞いてすごく自信にもつながったし、これからもこれを機にどんどん俳優業も挑戦していきたいです!

――2022年残りの活動に向けてまさに“疾走”していくと思います、意気込みをお願いいたします。

テイル:今回の活動を通じて、僕たちのチームの色を世間のみなさんやファンの方々にもっと明確にお見せし、ファンの方々と多くのコミュニケーションを取るつもりです。

ジャニー:僕の覚悟は、残りの2022年をシズニと一緒に走る、疾走することです。

テヨン:僕はデビューしたときから疾走していると思います。これからもずっと疾走していけるように、いつも努力します。

ユウタ: 最後まで走り切りたいと思うし、そうするには本当にみんなの応援が必要だなと感じています。なのでみんなも最後まで応援よろしくお願いします!

ドヨン:僕たちが本当に愛していて、大好きな曲なので、楽しく活動するつもりです。そして今年残った期間も本当に忙しく、楽しく過ごす予定です。

ジェヒョン:後悔することなく、楽しくやりきるつもりです。

ジョンウ:みなさん、僕たちが4枚目のフルアルバム『2 Baddies』でカムバックすることになりましたが、久しぶりのリリースなだけに多くの関心と愛をいただけたらと思います。これからもずっと疾走しながら素敵な活動をお見せしたいと思います!

マーク:ウリチルが『2 Baddies』で久しぶりに戻ってきたので、本当に僕たちの情熱で強く疾走します~~! 長く待ってくださったシズニに必ず恩返しできる活動になるよう頑張ります。

ヘチャン:NCT 127は止まらずにいつも疾走していましたが、もっともっと突き進むきっかけになるアルバムだったらいいなと思います。

――ファンのみなさんへ一言お願いいたします。

ドヨン:僕たちを応援してくださるファンの方々に、本当に感謝しています。長い間、アルバムを待ってくださったと思いますが、待っていてくださって本当に感謝しています。これから、待ってくださった分、幸せな活動を一緒にしたいです。

ジョンウ:いつも愛してくださるシズニのみなさん!『2 Baddies』にたくさんの愛をお願いします。NCT 127をたくさん応援してくださってありがとうございます! いつも前に進むジョンウになりたいと思います!

マーク:シズニ!!! ウリチルが『2 Baddies』で戻って来ました!! いつも応援してくれる分、僕たちもシズニがいつも幸せで楽しくいてもらえるようにしてあげたいこと、わかってますよね? 本当にありがとうございます。今回もみんなで楽しく活動しましょう。長い間待っていてくれてありがとうございます。これからたくさん会いましょう。

ヘチャン:シズニのみなさん、いつも応援してくださってありがとうございます。今までお会いできなかった時間をもっとたくさん満たしていきたいです!!!

