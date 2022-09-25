【超RIZIN】朝倉未来、午前10時40分に会場入り メイウェザーはまだホテルから出ず
2022年9月25日 10時59分 (9月25日 13時06分更新)
きょう25日に『超RIZIN』（さいたまスーパーアリーナ）でフロイド・メイウェザー（45）と対戦する朝倉未来（30）が、午前10時40分に会場入りした。
未来は23日の選手会見で、予定から2時間50分遅れで到着。その理由を「スケジュール管理不足で、練習していました」と説明していた。この日の入り時間も注目されていたが、正午からの大会開始の1時間20分前に、リラックスした表情で到着した.
なお、対するメイウェザーは、大会開始1時間前になってもホテルから姿を表していない。22日の公開練習に1時間以上も遅刻した前科があるだけに、無事に会場入りするか、もはや行動全てが“メイウェザー劇場”となっている。
なお、メイウェザーのホテル前からの映像は、大会をPPV中継するABEMAで無料放送中の大会事前番組で随時中継で放映されている。
◆『The Battle Cats presents 超RIZIN／湘南美容クリニック presents RIZIN.38』
日時：9月25日（日） 前10：30開場／正午開始
※RIZIN.38は超RIZIN終了後、1時間の休憩を挟んで午後3時開始予定。イベントの進行により前後する場合あり。
会場：さいたまスーパーアリーナ
PPV：ABEMA、RIZIN STREAM PASS ほか
日時：9月25日（日） 前10：30開場／正午開始
※RIZIN.38は超RIZIN終了後、1時間の休憩を挟んで午後3時開始予定。イベントの進行により前後する場合あり。
会場：さいたまスーパーアリーナ
PPV：ABEMA、RIZIN STREAM PASS ほか
◆『超RIZIN』対戦カード
フロイド・メイウェザー 対 朝倉未来
皇治 対 ジジ
吉成名高 対 バンダサック・ソー・トラクンペット
三浦孝太 対 ブンチュアイ・ポーンスーンヌーン
フロイド・メイウェザー 対 朝倉未来
皇治 対 ジジ
吉成名高 対 バンダサック・ソー・トラクンペット
三浦孝太 対 ブンチュアイ・ポーンスーンヌーン
◆『RIZIN.38』対戦カード
堀口恭司 対 金太郎
伊澤星花 対 アナスタシア・スヴェッキスカ
浜崎朱加 対 パク・シウ
扇久保博正 対 キム・スーチョル
シビサイ頌真 対 カルリ・ギブレイン
萩原京平 対 鈴木千裕
大原樹理 対 ルイス・グスタボ
堀口恭司 対 金太郎
伊澤星花 対 アナスタシア・スヴェッキスカ
浜崎朱加 対 パク・シウ
扇久保博正 対 キム・スーチョル
シビサイ頌真 対 カルリ・ギブレイン
萩原京平 対 鈴木千裕
大原樹理 対 ルイス・グスタボ
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