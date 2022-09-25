『超RIZIN』でフロイド・メイウェザーと対戦する朝倉未来 （C）ORICON NewS inc.

きょう25日に『超RIZIN』（さいたまスーパーアリーナ）でフロイド・メイウェザー（45）と対戦する朝倉未来（30）が、午前10時40分に会場入りした。

未来は23日の選手会見で、予定から2時間50分遅れで到着。その理由を「スケジュール管理不足で、練習していました」と説明していた。この日の入り時間も注目されていたが、正午からの大会開始の1時間20分前に、リラックスした表情で到着した.

なお、対するメイウェザーは、大会開始1時間前になってもホテルから姿を表していない。22日の公開練習に1時間以上も遅刻した前科があるだけに、無事に会場入りするか、もはや行動全てが“メイウェザー劇場”となっている。

なお、メイウェザーのホテル前からの映像は、大会をPPV中継するABEMAで無料放送中の大会事前番組で随時中継で放映されている。

◆『The Battle Cats presents 超RIZIN／湘南美容クリニック presents RIZIN.38』

日時：9月25日（日） 前10：30開場／正午開始

※RIZIN.38は超RIZIN終了後、1時間の休憩を挟んで午後3時開始予定。イベントの進行により前後する場合あり。

会場：さいたまスーパーアリーナ

PPV：ABEMA、RIZIN STREAM PASS ほか

◆『超RIZIN』対戦カード

フロイド・メイウェザー 対 朝倉未来

皇治 対 ジジ

吉成名高 対 バンダサック・ソー・トラクンペット

三浦孝太 対 ブンチュアイ・ポーンスーンヌーン

◆『RIZIN.38』対戦カード

堀口恭司 対 金太郎

伊澤星花 対 アナスタシア・スヴェッキスカ

浜崎朱加 対 パク・シウ

扇久保博正 対 キム・スーチョル

シビサイ頌真 対 カルリ・ギブレイン

萩原京平 対 鈴木千裕

大原樹理 対 ルイス・グスタボ

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