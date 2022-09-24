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【日本ハム】今季初出場の楽天戦で2安打の五十幡亮汰を1番で起用 清宮幸太郎を2試合連続で4番に

2022年9月24日 17時51分

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日本ハム・五十幡亮汰

日本ハム・五十幡亮汰

◇２４日　日本ハム－西武（札幌ドーム）
　先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は、今季初出場の２３日・楽天戦（楽天生命パーク）で２安打した五十幡亮汰外野手を１番で起用。４番には２試合連続で清宮幸太郎内野手を据えた。あと３打席で今季の規定打席に到達する打率リーグトップの松本剛外野手はスタメンを外れた。
　【西武】
　１番・左・金子
　２番・遊・源田
　３番・捕・森
　４番・一・山川
　５番・指・栗山
　６番・右・愛斗
　７番・三・平沼
　８番・二・呉
　９番・中・鈴木
　先発投手・松本
　【日本ハム】
　１番・中・五十幡
　２番・右・杉谷
　３番・指・近藤
　４番・一・清宮
　５番・遊・上川畑
　６番・左・今川
　７番・捕・古川裕
　８番・二・細川
　９番・三・谷内
　先発投手・池田
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