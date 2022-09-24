◇２４日 日本ハム－西武（札幌ドーム）

先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は、今季初出場の２３日・楽天戦（楽天生命パーク）で２安打した五十幡亮汰外野手を１番で起用。４番には２試合連続で清宮幸太郎内野手を据えた。あと３打席で今季の規定打席に到達する打率リーグトップの松本剛外野手はスタメンを外れた。

【西武】

１番・左・金子

２番・遊・源田

３番・捕・森

４番・一・山川

５番・指・栗山

６番・右・愛斗

７番・三・平沼

８番・二・呉

９番・中・鈴木

先発投手・松本

【日本ハム】

１番・中・五十幡

２番・右・杉谷

３番・指・近藤

４番・一・清宮

５番・遊・上川畑

６番・左・今川

７番・捕・古川裕

８番・二・細川

９番・三・谷内

先発投手・池田