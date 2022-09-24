前日計量で乱闘を繰り広げた皇治とジジ （C）ORICON NewS inc.

25日に行われる『超RIZIN』『RIZIN.38』（さいたまスーパーアリーナ）の前日計量が24日、都内で行われた。『超RIZIN』に出場する皇治が、対戦相手のジジとを突き飛ばし乱闘騒ぎとなる一幕があった。

フリーウェイトとなる今回、ジジは84.45キロ、皇治は65.30キロでクリア。計量が終わるなり、両者フェイス・トゥ・フェイスでにじり寄り一触即発の雰囲気に。すると、皇治がジジの肩を突き飛ばし、乱闘に発展。関係者がヒートアップした両者を止めに入り、現場が騒然としたまま2人とも会場を後にした。

◆『The Battle Cats presents 超RIZIN／湘南美容クリニック presents RIZIN.38』

日時：9月25日（日） 前10：30開場／正午開始

※RIZIN.38は超RIZIN終了後、1時間の休憩を挟んで午後3時開始予定。イベントの進行により前後する場合あり。

会場：さいたまスーパーアリーナ

PPV：ABEMA、RIZIN STREAM PASS ほか

◆『超RIZIN』対戦カード

フロイド・メイウェザー 対 朝倉未来

皇治 対 ジジ

吉成名高 対 バンダサック・ソー・トラクンペット

三浦孝太 対 ブンチュアイ・ポーンスーンヌーン

◆『RIZIN.38』対戦カード

堀口恭司 対 金太郎

伊澤星花 対 アナスタシア・スヴェッキスカ

浜崎朱加 対 パク・シウ

扇久保博正 対 キム・スーチョル

シビサイ頌真 対 カルリ・ギブレイン

萩原京平 対 鈴木千裕

大原樹理 対 ルイス・グスタボ

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