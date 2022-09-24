【超RIZIN】皇治、前日計量でジジ突き飛ばし挑発 乱闘に場内騒然
2022年9月24日 15時46分 (9月24日 18時06分更新)
25日に行われる『超RIZIN』『RIZIN.38』（さいたまスーパーアリーナ）の前日計量が24日、都内で行われた。『超RIZIN』に出場する皇治が、対戦相手のジジとを突き飛ばし乱闘騒ぎとなる一幕があった。
フリーウェイトとなる今回、ジジは84.45キロ、皇治は65.30キロでクリア。計量が終わるなり、両者フェイス・トゥ・フェイスでにじり寄り一触即発の雰囲気に。すると、皇治がジジの肩を突き飛ばし、乱闘に発展。関係者がヒートアップした両者を止めに入り、現場が騒然としたまま2人とも会場を後にした。
◆『The Battle Cats presents 超RIZIN／湘南美容クリニック presents RIZIN.38』
日時：9月25日（日） 前10：30開場／正午開始
※RIZIN.38は超RIZIN終了後、1時間の休憩を挟んで午後3時開始予定。イベントの進行により前後する場合あり。
会場：さいたまスーパーアリーナ
PPV：ABEMA、RIZIN STREAM PASS ほか
日時：9月25日（日） 前10：30開場／正午開始
※RIZIN.38は超RIZIN終了後、1時間の休憩を挟んで午後3時開始予定。イベントの進行により前後する場合あり。
会場：さいたまスーパーアリーナ
PPV：ABEMA、RIZIN STREAM PASS ほか
◆『超RIZIN』対戦カード
フロイド・メイウェザー 対 朝倉未来
皇治 対 ジジ
吉成名高 対 バンダサック・ソー・トラクンペット
三浦孝太 対 ブンチュアイ・ポーンスーンヌーン
フロイド・メイウェザー 対 朝倉未来
皇治 対 ジジ
吉成名高 対 バンダサック・ソー・トラクンペット
三浦孝太 対 ブンチュアイ・ポーンスーンヌーン
◆『RIZIN.38』対戦カード
堀口恭司 対 金太郎
伊澤星花 対 アナスタシア・スヴェッキスカ
浜崎朱加 対 パク・シウ
扇久保博正 対 キム・スーチョル
シビサイ頌真 対 カルリ・ギブレイン
萩原京平 対 鈴木千裕
大原樹理 対 ルイス・グスタボ
堀口恭司 対 金太郎
伊澤星花 対 アナスタシア・スヴェッキスカ
浜崎朱加 対 パク・シウ
扇久保博正 対 キム・スーチョル
シビサイ頌真 対 カルリ・ギブレイン
萩原京平 対 鈴木千裕
大原樹理 対 ルイス・グスタボ
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