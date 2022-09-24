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【中日】鵜飼航丞が「7番・右翼」で2試合連続スタメン、先発・小笠原慎之介は自己最多の9勝目を目指す

2022年9月24日 13時26分

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23日の巨人戦で左前適時打を放つ鵜飼

23日の巨人戦で左前適時打を放つ鵜飼

◇２４日　中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。中日は前日に１軍復帰を果たし、いきなり適時打を放った鵜飼航丞外野手が「７番・右翼」で２試合連続スタメンとなった。先発の小笠原慎之介投手は自己最多を更新する９勝目を目指す。
【巨人】
１番・二・吉川
２番・遊・坂本
３番・中・丸
４番・一・中田
５番・三・岡本和
６番・右・ポランコ
７番・左・ウォーカー
８番・捕・大城
９番・投・戸郷
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・三・阿部
４番・一・ビシエド
５番・捕・木下
６番・二・高橋周
７番・右・鵜飼
８番・遊・土田
９番・投・小笠原

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