【中日】鵜飼航丞が「7番・右翼」で2試合連続スタメン、先発・小笠原慎之介は自己最多の9勝目を目指す
2022年9月24日 13時26分
◇２４日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
両軍のスターティングメンバーが発表された。中日は前日に１軍復帰を果たし、いきなり適時打を放った鵜飼航丞外野手が「７番・右翼」で２試合連続スタメンとなった。先発の小笠原慎之介投手は自己最多を更新する９勝目を目指す。
【巨人】
１番・二・吉川
２番・遊・坂本
３番・中・丸
４番・一・中田
５番・三・岡本和
６番・右・ポランコ
７番・左・ウォーカー
８番・捕・大城
９番・投・戸郷
１番・二・吉川
２番・遊・坂本
３番・中・丸
４番・一・中田
５番・三・岡本和
６番・右・ポランコ
７番・左・ウォーカー
８番・捕・大城
９番・投・戸郷
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・三・阿部
４番・一・ビシエド
５番・捕・木下
６番・二・高橋周
７番・右・鵜飼
８番・遊・土田
９番・投・小笠原
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・三・阿部
４番・一・ビシエド
５番・捕・木下
６番・二・高橋周
７番・右・鵜飼
８番・遊・土田
９番・投・小笠原
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