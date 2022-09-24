速報
自転車シミュレーターを体験する参加者＝草津市のイオンモール草津で
中日新聞読者の方は、無料の会員登録で、この記事の続きが読めます。
※中日新聞読者には、中日新聞・北陸中日新聞・日刊県民福井の定期読者が含まれます。
関連キーワード
パッチワークキルトの２人展開催 米原の山本さんと岩崎さん
三十年以上にわたり、趣味でパッチワーク作品を作り続けてきた米原市の山本千佐登さん（８２）、岩崎直子さ...
9月24日
観光通じて環境保全目指す国際シンポ １０月１５日、ＩＬＥＣが参加募る
世界湖沼会議の開催などで各国の湖沼保全に取り組む公益財団法人国際湖沼環境委員会（ＩＬＥＣ、草津市下物...
油絵やデッサンなど個性が光る作品３３点展示 アートスペース彦根
洋画家の佐渡一清さん（７２）＝彦根市＝が主宰する絵画グループ「アートスペース彦根」の作品展が二十三日...
柔らかな色合いの３１点並ぶ 彦根で水彩画展
彦根市周辺の愛好家らによる水彩画展「紫陽花（あじさい）の会」展が二十三日、同市野瀬町の市文化プラザで始...
ドラゴンボートの２大会でタイム競う 大津
第十五回びわ湖ドラゴンボート一〇〇〇ｍ選手権大会と、第十回ドラゴンボート・グランドシニア大会の両大会...
公共交通利用で酒や食事を楽しもう 日野でカーフリーフェスタ
公共交通機関利用を促す「わたむき自動車プロジェクト」の一環で、日野町は二十二日、同町松尾一の松尾公園...