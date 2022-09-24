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交通ルールを守ろう　草津と近江八幡

2022年9月24日 05時05分 (9月24日 14時57分更新)

自転車の仮想運転で学ぶ　草津

自転車シミュレーターを体験する参加者＝草津市のイオンモール草津で

自転車シミュレーターを体験する参加者＝草津市のイオンモール草津で

　秋の全国交通安全運動（二十一〜三十日）に合わせた「交通安全フェスティバル」が二十三日、草津市のイオンモール草津で開かれた。...

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