サザンオールスターズ原由子の31年ぶりソロアルバム『婦人の肖像(Portrait of a Lady)』先行試聴会決定

サザンオールスターズの原由子(Key)の31年ぶり4作目となるソロアルバム『婦人の肖像(Portrait of a Lady)』(10月19日発売)の試聴会が、10月8日に全国5都市の映画館で開催されることが決定した。

本作は、44年の音楽キャリアをともにしてきた桑田佳祐が全面バックアップ。これまで桑田のレギュラーラジオ番組TOKYO FM『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(毎週土曜 後11:00)では週替わりで収録曲を初オンエアしてきたが、アルバム全貌を明らかにする『原 由子『婦人の肖像(Portrait of a Lady)』 “ヤバい”最速先行試聴会』の開催が決まった。

会場は、東京・TOHOシネマズ 六本木ヒルズ、愛知・ミッドランドスクエア シネマ、大阪・TOHOシネマズ 梅田、北海道・札幌シネマフロンティア、福岡・ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13の5ヶ所。10月8日午後2時開演で約60分を予定している。

この試聴会には『桑田佳祐のやさしい夜遊び』のリスナーおよびサザンのファンクラブ会員を応募抽選で無料招待する。きょう23日午後6時から『桑田佳祐のやさしい夜遊び』ホームページ内および、サザンオールスターズファンクラブ会員サイトで応募受付を開始する。受付期間は27日午後11時59分まで。

■原 由子『婦人の肖像(Portrait of a Lady)』

01. 千の扉~Thousand Doors

02. オモタイキズナ

03. Good Times~あの空は何を語る

04. 旅情

05. スローハンドに抱かれて(Oh Love!!)

06. ぐでたま行進曲

07. 夜の訪問者

08. ヤバいね愛てえ奴は

09. 鎌倉 On The Beach

10. 初恋のメロディ

