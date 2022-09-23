【中日スタメン】引退セレモニーの福留孝介はベンチスタート 鵜飼航丞が昇格即「7番・右翼」
2022年9月23日 17時19分
◇23日 中日－巨人（バンテリンドームナゴヤ）
両軍のスターティングメンバーが発表された。試合後に引退セレモニーが行われる福留孝介外野手はベンチスタート。打線はこの日昇格した鵜飼航丞外野手が「7番・右翼」で即スタメン出場となった。先発の上田洸太朗投手は2勝目を目指す。
【巨人】
1番・二・吉川
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・一・中田
5番・三・岡本和
6番・右・ポランコ
7番・左・ウォーカー
8番・捕・大城
9番・投・井上
1番・二・吉川
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・一・中田
5番・三・岡本和
6番・右・ポランコ
7番・左・ウォーカー
8番・捕・大城
9番・投・井上
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・二・高橋周
7番・右・鵜飼
8番・遊・土田
9番・投・上田
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・二・高橋周
7番・右・鵜飼
8番・遊・土田
9番・投・上田
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