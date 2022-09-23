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【中日スタメン】引退セレモニーの福留孝介はベンチスタート 鵜飼航丞が昇格即「7番・右翼」

2022年9月23日 17時19分

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引退記念Ｔシャツを着て練習する福留

引退記念Ｔシャツを着て練習する福留

◇23日　中日－巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。試合後に引退セレモニーが行われる福留孝介外野手はベンチスタート。打線はこの日昇格した鵜飼航丞外野手が「7番・右翼」で即スタメン出場となった。先発の上田洸太朗投手は2勝目を目指す。
【巨人】
1番・二・吉川
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・一・中田
5番・三・岡本和
6番・右・ポランコ
7番・左・ウォーカー
8番・捕・大城
9番・投・井上
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・二・高橋周
7番・右・鵜飼
8番・遊・土田
9番・投・上田

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