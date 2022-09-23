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【ロッテ】10・2レギュラーシーズン最終戦で花火打ち上げ 5回裏終了後に約300発

2022年9月23日 14時17分

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ZOZOマリンスタジアムでの打ち上げ花火（球団提供）

ZOZOマリンスタジアムでの打ち上げ花火（球団提供）

　ロッテは23日、レギュラーシーズン最終戦となる10月2日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）で花火の打ち上げを実施すると発表した。花火は5回裏終了後に約300発の打ち上げを予定しており、今季25試合目となる。試合終了後にはレギュラーシーズン最終戦のセレモニーを実施する。
　ロッテは残り8試合のうち、本拠地での試合は最終戦のみ。22日の時点でリーグ5位で、クライマックスシリーズ進出圏内の3位・楽天を2・5ゲーム差で猛追している。
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