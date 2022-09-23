日向坂46の4期生 2人目は宮地すみれ

アイドルグループ・日向坂46の新メンバーとして加入した4期生12人の2人目として、宮地すみれ（みやち・すみれ）の紹介動画が23日、YouTubeチャンネルで公開された。

神奈川県出身の宮地は、大みそか生まれの16歳。動画では裸足で元気いっぱいにはしゃぐ姿が印象的だ。

『日向坂46 新メンバーオーディション』は3月7日に募集を開始。応募総数は5万1038通で、4253倍を勝ち抜いた12人が、4期生として加入したことが21日に発表された。名前などプロフィールの公開は、22日正午から毎日1人ずつ、YouTubeチャンネルで解禁。1番手の清水理央に続き、宮地が紹介された。

■日向坂46・4期生プロフィール（※公開順）

・清水理央（しみず・りお）／千葉県／2005年1月15日／17歳／AB型

・宮地すみれ（みやち・すみれ）／神奈川県／2005年12月31日／16歳／不明

※左から名前／出身地／生年月日／年齢／血液型

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