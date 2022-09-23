日向坂4期生2人目は宮地すみれ 神奈川県出身の16歳
2022年9月23日 12時00分 (9月23日 13時06分更新)
アイドルグループ・日向坂46の新メンバーとして加入した4期生12人の2人目として、宮地すみれ（みやち・すみれ）の紹介動画が23日、YouTubeチャンネルで公開された。
神奈川県出身の宮地は、大みそか生まれの16歳。動画では裸足で元気いっぱいにはしゃぐ姿が印象的だ。
『日向坂46 新メンバーオーディション』は3月7日に募集を開始。応募総数は5万1038通で、4253倍を勝ち抜いた12人が、4期生として加入したことが21日に発表された。名前などプロフィールの公開は、22日正午から毎日1人ずつ、YouTubeチャンネルで解禁。1番手の清水理央に続き、宮地が紹介された。
■日向坂46・4期生プロフィール（※公開順）
・清水理央（しみず・りお）／千葉県／2005年1月15日／17歳／AB型
・宮地すみれ（みやち・すみれ）／神奈川県／2005年12月31日／16歳／不明
※左から名前／出身地／生年月日／年齢／血液型
・清水理央（しみず・りお）／千葉県／2005年1月15日／17歳／AB型
・宮地すみれ（みやち・すみれ）／神奈川県／2005年12月31日／16歳／不明
※左から名前／出身地／生年月日／年齢／血液型
【写真】日向坂4期生として1番手で紹介された清水理央アザーカット
【写真21点】カラフルな日向坂46の1～3期生21人全員の新ソロアー写
【動画】4期生の加入が発表された『日向坂46 四期生 ティザームービー』
【動画】日向坂46「月と星が踊るMidnight」MV公開 センター齊藤京子「まさに神曲」
【写真32点】念願の東京ドームでエース・小坂菜緒ステージ復帰 新曲初披露も
【写真21点】カラフルな日向坂46の1～3期生21人全員の新ソロアー写
【動画】4期生の加入が発表された『日向坂46 四期生 ティザームービー』
【動画】日向坂46「月と星が踊るMidnight」MV公開 センター齊藤京子「まさに神曲」
【写真32点】念願の東京ドームでエース・小坂菜緒ステージ復帰 新曲初披露も
おすすめ情報