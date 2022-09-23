越前海岸は房総半島（千葉県）や淡路島（兵庫県）と並ぶ「日本水仙三大群生地」だが、栽培農家の高齢化や獣害でスイセンの出荷は近年激減した。そこで、福井市が打ち出したのが「越前水仙Ｒｅｂｏｒｎプロジェクト」。スイセン畑での調査結果を踏まえ、礫（れき）の除去や、土壌の改良実験に着手した。販路拡大にも注力し、生産と販売の両面から産地・越廼地区の再生を目指す。 （北原愛）

県内の越前水仙は一九八九年に五百六十九万本あった出荷本数が、三十年間で百万本足らずに。産地の一つである福井市でも百八十九万五千本から二十万本前後に減り、生育不良問題が浮上した。

葉が細く背丈が低いなど生育不良が指摘されたのは、主に平地の畑。市園芸センターによると、減反政策の一環で昭和四十年代以降、棚田が順次転換された。現在は市内二九・五ヘクタールの栽培地の三割を占める。石井大樹技師（２８）は「海岸沿いの傾斜地より作業しやすく、当初はいい花が採れた。今は出荷基準に満たないものが多いと聞く」と説明。

改良実験は、浜北山町のスイセン畑で実施。その準備のため、市民ら四十人が五月下旬に球根の掘り上げに汗を流した。参加したこしの水仙部会の...

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