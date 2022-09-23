テレビ朝日系できょう23日に放送される音楽特番『ミュージックステーション』4時間スペシャル（後6：00）のタイムテーブルが公開された。

“ぶちアゲソング”をテーマにした4時間SPは、デビュー50周年の郷ひろみの最新108枚目シングル「ジャンケンポンGO!!」でスタート。ラストは松平健の「マツケンサンバII」、郷の1981年のヒット曲「お嫁サンバ」の2大ぶちアゲ“サンバ共演”で締めくくる。

Snow Manは午後7時台にデビュー曲「D.D.」を、午後8時台には21日に発売されたばかりの2ndアルバム『Snow Labo. S2』リード曲で、リーダーの岩本照が振付を手がけた“バランすのダンス”で話題の「JUICY」を披露する。

9年ぶり復活で話題のSOPHIAは、午後6時台後半に代表曲「街」を演奏。ボーカルの松岡充は自身のツイッターで「97年出演時から25年振り 令和の時代に”街”を響かせます」「あの頃この曲と生きてくれた人に、今この時代を必死に生きてる人に、届きますように…」とのメッセージを発信している。

NiziUは終盤、千葉・幕張メッセの『テレビ朝日ドリームフェスティバル2022』のステージからの特別中継で「CLAP CLAP」「Poppin’ Shakin’」の２曲を届ける。

VTR企画では、1万5000人が選んだ、聴くとテンションが上がる『国民的ぶちアゲソングベスト20』を発表。昭和、平成、令和とそれぞれの時代を彩ってきたぶちアゲソングを、各時代のニュースとともにランキング形式で発表していく。ランキング上位３曲の最終順位は、視聴者のスマホ連打生投票で決定する。

なお、この放送をもって、2018年の入社1年目から6代目サブMCを務めてきた並木万里菜アナが番組を卒業する。

■『ミュージックステーション』4時間SPタイムテーブル

▼午後6時～

郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」

ORANGE RANGE「Pantyna feat.ソイソース」

森七菜「愛のしるし」

湘南乃風「黄金魂」

ITZY「Blah Blah Blah」

THE BEAT GARDEN「Start Over」

SOPHIA「街」

▼午後7時頃～

Toshl「Hero」

nobodyknows+「ココロオドル」

Snow Man「D.D.」

優里「おにごっこ」

布袋寅泰「バンビーナ」「CIRCUS」「スリル」

Creepy Nuts「堕天」

KOH+「KISSして」「ヒトツボシ」

▼午後8時頃～

郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「GOLDFINGER'99」

Snow Man「JUICY」

Toshl「視聴者が選ぶ“カバーしてほしい ぶちアゲ アニメソング”」

（1）Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」

（2）Aimerの「残響散歌」

（3）TM NETWORKの「Get Wild」

※視聴者の投票によって（1）～（3）のうち1曲を歌唱

▼午後9時頃～

ORANGE RANGE「イケナイ太陽」

Ylvis「The Fox」

湘南乃風「睡蓮花」

NiziU「CLAP CLAP」「Poppin’ Shakin’」

松平健「マツケンサンバII」

郷ひろみ「お嫁サンバ」

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