今夜放送『Mステ』4時間SPタイムテーブル公開 9年ぶり復活SOPHIAは序盤 並木アナが卒業へ
2022年9月23日 08時00分 (9月23日 10時05分更新)
テレビ朝日系できょう23日に放送される音楽特番『ミュージックステーション』4時間スペシャル（後6：00）のタイムテーブルが公開された。
“ぶちアゲソング”をテーマにした4時間SPは、デビュー50周年の郷ひろみの最新108枚目シングル「ジャンケンポンGO!!」でスタート。ラストは松平健の「マツケンサンバII」、郷の1981年のヒット曲「お嫁サンバ」の2大ぶちアゲ“サンバ共演”で締めくくる。
Snow Manは午後7時台にデビュー曲「D.D.」を、午後8時台には21日に発売されたばかりの2ndアルバム『Snow Labo. S2』リード曲で、リーダーの岩本照が振付を手がけた“バランすのダンス”で話題の「JUICY」を披露する。
9年ぶり復活で話題のSOPHIAは、午後6時台後半に代表曲「街」を演奏。ボーカルの松岡充は自身のツイッターで「97年出演時から25年振り 令和の時代に”街”を響かせます」「あの頃この曲と生きてくれた人に、今この時代を必死に生きてる人に、届きますように…」とのメッセージを発信している。
NiziUは終盤、千葉・幕張メッセの『テレビ朝日ドリームフェスティバル2022』のステージからの特別中継で「CLAP CLAP」「Poppin’ Shakin’」の２曲を届ける。
VTR企画では、1万5000人が選んだ、聴くとテンションが上がる『国民的ぶちアゲソングベスト20』を発表。昭和、平成、令和とそれぞれの時代を彩ってきたぶちアゲソングを、各時代のニュースとともにランキング形式で発表していく。ランキング上位３曲の最終順位は、視聴者のスマホ連打生投票で決定する。
なお、この放送をもって、2018年の入社1年目から6代目サブMCを務めてきた並木万里菜アナが番組を卒業する。
■『ミュージックステーション』4時間SPタイムテーブル
▼午後6時～
郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」
ORANGE RANGE「Pantyna feat.ソイソース」
森七菜「愛のしるし」
湘南乃風「黄金魂」
ITZY「Blah Blah Blah」
THE BEAT GARDEN「Start Over」
SOPHIA「街」
郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」
ORANGE RANGE「Pantyna feat.ソイソース」
森七菜「愛のしるし」
湘南乃風「黄金魂」
ITZY「Blah Blah Blah」
THE BEAT GARDEN「Start Over」
SOPHIA「街」
▼午後7時頃～
Toshl「Hero」
nobodyknows+「ココロオドル」
Snow Man「D.D.」
優里「おにごっこ」
布袋寅泰「バンビーナ」「CIRCUS」「スリル」
Creepy Nuts「堕天」
KOH+「KISSして」「ヒトツボシ」
Toshl「Hero」
nobodyknows+「ココロオドル」
Snow Man「D.D.」
優里「おにごっこ」
布袋寅泰「バンビーナ」「CIRCUS」「スリル」
Creepy Nuts「堕天」
KOH+「KISSして」「ヒトツボシ」
▼午後8時頃～
郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「GOLDFINGER'99」
Snow Man「JUICY」
Toshl「視聴者が選ぶ“カバーしてほしい ぶちアゲ アニメソング”」
（1）Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」
（2）Aimerの「残響散歌」
（3）TM NETWORKの「Get Wild」
※視聴者の投票によって（1）～（3）のうち1曲を歌唱
郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「GOLDFINGER'99」
Snow Man「JUICY」
Toshl「視聴者が選ぶ“カバーしてほしい ぶちアゲ アニメソング”」
（1）Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」
（2）Aimerの「残響散歌」
（3）TM NETWORKの「Get Wild」
※視聴者の投票によって（1）～（3）のうち1曲を歌唱
▼午後9時頃～
ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
Ylvis「The Fox」
湘南乃風「睡蓮花」
NiziU「CLAP CLAP」「Poppin’ Shakin’」
松平健「マツケンサンバII」
郷ひろみ「お嫁サンバ」
ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
Ylvis「The Fox」
湘南乃風「睡蓮花」
NiziU「CLAP CLAP」「Poppin’ Shakin’」
松平健「マツケンサンバII」
郷ひろみ「お嫁サンバ」
Snow Man目黒蓮「楽しみながらチャレンジ」 『Mステ』4時間SP前日にNiziUらコメント続々【曲目リスト】
松平健×郷ひろみ『Mステ』で夢のサンバ共演 お互いのステージにも参加
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