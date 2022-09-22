日向坂4期生紹介動画公開 1人目は清水理央 千葉出身17歳
2022年9月22日 12時05分 (9月22日 13時33分更新)
アイドルグループ・日向坂46の新メンバーとして加入した4期生12人の1人目の紹介動画が22日正午、グループのYouTubeチャンネルで公開された。
トップバッターとして紹介されたのは、千葉県出身・17歳の清水理央（しみず・りお）。海辺で日差しをいっぱいに浴び、白い歯がこぼれる。
『日向坂46 新メンバーオーディション』は3月7日に募集を開始。応募総数は5万1038通。4253倍を勝ち抜いた12人が、4期生として加入したことが21日に発表された。2年半ぶりの新メンバーとなる。
きょう22日正午から毎日1人ずつ、新メンバーのプロフィール動画をYouTubeチャンネルで公開していく。
■日向坂46・4期生プロフィール（※12人を順次公開）
・清水理央（しみず・りお）／千葉県／2005年1月15日／17歳／AB型
※左から名前／出身地／生年月日／年齢／血液型
・清水理央（しみず・りお）／千葉県／2005年1月15日／17歳／AB型
※左から名前／出身地／生年月日／年齢／血液型
【写真】日向坂4期生として1番手で紹介された清水理央アザーカット
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