25日に行われる『超RIZIN』(さいたまスーパーアリーナ)で朝倉未来(30)と対戦するため来日しているフロイド・メイウェザー(45)が21日、自身のインスタグラムを更新し、未来戦の2日前の23日に六本木のクラブでパーティーを開催することを発表した。

早くも「ROUND 2」が決定した。18日の夜にプライベートジェットで来日したメイウェザーは、そのまま六本木のクラブで行われるウェルカムパーティーへと直行。試合直前に余裕を見せていたが、インスタで「ROUND 2」と書かれた画像でパーティーを告知し、再び六本木の夜を盛り上げる。

パーティーの終了予定は24日の午前5時で、未来戦が行われる予定の25日午後1時ころまで、わずか30時間前。どこまでも規格外なスーパースターには、普通のファイターの常識は当てはまらないのだろう。

メイウェザーは来日後、六本木の超高級時計店や銀座のエルメス専門店で爆買いしている姿をインスタグラムにアップしてきた。きょう渋谷で行われた会見直前にも、ルイ・ヴィトンで大量の一万円札を数えながら買い物している動画をアップし「Shopping and counting cash is part of my daily routine!!(買い物と現金を数えるのがおれの毎日のルーティンの一部だ!!)」とコメントを添えた。

