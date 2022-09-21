【中日】前日死球＆自打球のビシエドはスタメン外れる
2022年9月21日 17時25分
◇２１日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、中日はＡ・マルティネス捕手が後半戦初めて４番に座った。２０日に死球と左膝付近への自打球があったダヤン・ビシエド内野手は試合前の練習を回避し、スタメンも外れた。
【ヤクルト】
１番・中・塩見
２番・左・キブレハン
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・一・オスナ
６番・右・サンタナ
７番・捕・内山壮
８番・遊・長岡
９番・投・石川
【中日】
１番・右・岡林
２番・左・大島
３番・三・阿部
４番・一・Ａ・マルティネス
５番・捕・木下
６番・二・高橋周
７番・中・伊藤
８番・遊・土田
９番・投・松葉
【あわせて読みたい】
【中日2軍】郡司裕也、5回に左越え3ラン
【中日2軍】鵜飼航丞が復帰後初の本塁打 「4番・右翼」で2試合連続スタメン
【中日】岡林が千金V打、延長11回に広島の守護神・栗林撃ち、引き分けを挟む3連勝に貢献
【中日2軍】郡司裕也、5回に左越え3ラン
【中日2軍】鵜飼航丞が復帰後初の本塁打 「4番・右翼」で2試合連続スタメン
【中日】岡林が千金V打、延長11回に広島の守護神・栗林撃ち、引き分けを挟む3連勝に貢献
おすすめ情報