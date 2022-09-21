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アニメ映画「ONE PIECE FILM RED」興行収入150億円突破 原作・尾田栄一郎さんが描いたウタのビジュアル公開

2022年9月21日 16時57分

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興行収入１５０億円突破を記念したウタのビジュアル©尾田栄一郎／２０２２「ワンピース」製作委員会

興行収入１５０億円突破を記念したウタのビジュアル©尾田栄一郎／２０２２「ワンピース」製作委員会

　東映は２１日、アニメ映画「ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＦＩＬＭ　ＲＥＤ」（谷口悟朗監督）が公開４６日間で興行収入１５０億円を突破したと発表した。観客動員は１０７６万人を記録。公開７週目となる１７、１８日は並みいる新作公開を抑え、７週連続週末興行ランキング１位を獲得し、まだまだ“ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ”旋風は続きそうだ。
　この日発表された興収は１５０億６００万６９５０円、動員は１０７６万４８２２人。１５０億円突破を記念して、原作・尾田栄一郎さんが描いた人気キャラクター・ウタのビジュアルも公開された。
　　◇　　◇　　◇
　◆「ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＦＩＬＭ　ＲＥＤ」の興行推移◆
８月６日　公開初日
　　８日　６、７日の興収が２２．５億円、動員は１５７万人と発表。今年のオープニング作品週末土日２日間動員・興収でナンバーワン
　　１３日　初回上映で興収５０億円、動員３６０万人を突破
　　１６日　公開１０日間で興収７０億円、動員５０５万人突破と発表。興収６８．７億円でシリーズ最高だった「ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＦＩＬＭ　Ｚ」（２０１２年）を上回る
　　２２日　公開１６日間で興収９２億円、動員６６５万人突破と発表
　　２６日　公開２０日間で興収１００億円、動員７２０万人突破と発表
９月１日　公開２６日間で興収１２０億円、動員８６０万人突破と発表
　　１３日　公開３８日間で興収１３９億円、動員１０００万人突破と発表
　　２１日　公開４６日間で興収１５０億円、動員１０７６万人突破と発表

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