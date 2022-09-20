アニメ『防振り2』23年1月スタート決定＆PV第1弾公開 【楓の木】【集う聖剣】【炎帝ノ国】3つのギルド明らかに
2022年9月20日 19時00分 (9月20日 20時18分更新)
人気テレビアニメの第2期『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。2』（略称：防振り2）が、2023年1月に放送スタートすることが決まった。プロモーションビデオ（PV）第1弾が公開された。
同作は、ステータスポイントを全て防御力に振る「極振り」をした結果、「絶対防御」のスキルを手にした主人公メイプルたちを描く。あらゆる攻撃を無効化し、致死毒スキルで障害を蹂躙（じゅうりん）していくラスボス級の最強初心者が、仲間たちと楽しく冒険していくストーリー。第1期が2020年1月～3月に放送された。
公開されたPV第1弾では、【楓の木】【集う聖剣】【炎帝ノ国】の3つのギルドの個性豊かなメンバーたちが新しいワールドで大冒険する姿が、新規カット満載で描かれている。
あわせて、メインスタッフ＆キャストも明らかになり、第1期がTOKYO MX（10月6日スタート、毎週木曜 後10：30）とBS11（10月6日スタート、毎週木曜 後11：00）で再放送されることも発表された。
■スタッフ
原作：夕蜜柑(カドカワBOOKS『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』/KADOKAWA刊)
キャラクター原案：狐印
監督：大沼心
シリーズ構成：志茂文彦
キャラクターデザイン・総作画監督：平田和也
総作画監督：本多弘幸
プロップデザイン：佐藤香織・澤入祐樹
武器デザイン：青木慎平・前嶋弘史
クリーチャーデザイン：あぼしまこ・HB2P・堀光明・藤井ありさ（チップチューン）
美術監督：新城湧基
美術設定：前田実
色彩設計：平間夏美
撮影監督：佐藤敦(スタジオシャムロック)
3Ｄ監督：北村浩久
編集：近藤勇二(REAL-T)
音響監督：小泉紀介
音響効果：川田清貴
録音調整：榎本慎一
音響制作：神南スタジオ
音楽：増田太郎
音楽制作：MAGES.
アニメーション制作：SILVERLINK.
製作：防振り2製作委員会
原作：夕蜜柑(カドカワBOOKS『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』/KADOKAWA刊)
キャラクター原案：狐印
監督：大沼心
シリーズ構成：志茂文彦
キャラクターデザイン・総作画監督：平田和也
総作画監督：本多弘幸
プロップデザイン：佐藤香織・澤入祐樹
武器デザイン：青木慎平・前嶋弘史
クリーチャーデザイン：あぼしまこ・HB2P・堀光明・藤井ありさ（チップチューン）
美術監督：新城湧基
美術設定：前田実
色彩設計：平間夏美
撮影監督：佐藤敦(スタジオシャムロック)
3Ｄ監督：北村浩久
編集：近藤勇二(REAL-T)
音響監督：小泉紀介
音響効果：川田清貴
録音調整：榎本慎一
音響制作：神南スタジオ
音楽：増田太郎
音楽制作：MAGES.
アニメーション制作：SILVERLINK.
製作：防振り2製作委員会
■キャスト
【楓の木】
メイプル：本渡楓
サリー：野口瑠璃子
カスミ：早見沙織
カナデ：新井里美
マイ：加隈亜衣
ユイ：諏訪ななか
クロム：杉山紀彰
イズ：佐藤聡美
【集う聖剣】
ペイン：小野賢章
ドレッド：山崎たくみ
フレデリカ：竹達彩奈
ドラグ：神奈延年
【炎帝ノ国】
ミィ：佐藤利奈
シン：山口勝平
マルクス：石田彰
ミザリー：皆口裕子
ドラぞう：丹下桜
【楓の木】
メイプル：本渡楓
サリー：野口瑠璃子
カスミ：早見沙織
カナデ：新井里美
マイ：加隈亜衣
ユイ：諏訪ななか
クロム：杉山紀彰
イズ：佐藤聡美
【集う聖剣】
ペイン：小野賢章
ドレッド：山崎たくみ
フレデリカ：竹達彩奈
ドラグ：神奈延年
【炎帝ノ国】
ミィ：佐藤利奈
シン：山口勝平
マルクス：石田彰
ミザリー：皆口裕子
ドラぞう：丹下桜
【画像】こんなかわいい少女が最強に！笑顔のメイプルが描かれた原画集
【画像】『ONE PIECE』尾田栄一郎氏が『鬼滅の刃』人気に言及
【写真】凛々しい煉獄＆華麗なしのぶ…『銀魂』作者が描いた鬼滅キャラ
【画像】『チェンソーマン』TVアニメ化決定！ダークさが強いビジュアル
【画像】『コードギアス』新作アニメ制作決定！ビジュアルが解禁
【画像】『ONE PIECE』尾田栄一郎氏が『鬼滅の刃』人気に言及
【写真】凛々しい煉獄＆華麗なしのぶ…『銀魂』作者が描いた鬼滅キャラ
【画像】『チェンソーマン』TVアニメ化決定！ダークさが強いビジュアル
【画像】『コードギアス』新作アニメ制作決定！ビジュアルが解禁
おすすめ情報