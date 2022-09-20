人気テレビアニメの第2期『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。2』（略称：防振り2）が、2023年1月に放送スタートすることが決まった。プロモーションビデオ（PV）第1弾が公開された。

同作は、ステータスポイントを全て防御力に振る「極振り」をした結果、「絶対防御」のスキルを手にした主人公メイプルたちを描く。あらゆる攻撃を無効化し、致死毒スキルで障害を蹂躙（じゅうりん）していくラスボス級の最強初心者が、仲間たちと楽しく冒険していくストーリー。第1期が2020年1月～3月に放送された。

公開されたPV第1弾では、【楓の木】【集う聖剣】【炎帝ノ国】の3つのギルドの個性豊かなメンバーたちが新しいワールドで大冒険する姿が、新規カット満載で描かれている。

あわせて、メインスタッフ＆キャストも明らかになり、第1期がTOKYO MX（10月6日スタート、毎週木曜 後10：30）とBS11（10月6日スタート、毎週木曜 後11：00）で再放送されることも発表された。

■スタッフ

原作：夕蜜柑(カドカワBOOKS『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』/KADOKAWA刊)

キャラクター原案：狐印

監督：大沼心

シリーズ構成：志茂文彦

キャラクターデザイン・総作画監督：平田和也

総作画監督：本多弘幸

プロップデザイン：佐藤香織・澤入祐樹

武器デザイン：青木慎平・前嶋弘史

クリーチャーデザイン：あぼしまこ・HB2P・堀光明・藤井ありさ（チップチューン）

美術監督：新城湧基

美術設定：前田実

色彩設計：平間夏美

撮影監督：佐藤敦(スタジオシャムロック)

3Ｄ監督：北村浩久

編集：近藤勇二(REAL-T)

音響監督：小泉紀介

音響効果：川田清貴

録音調整：榎本慎一

音響制作：神南スタジオ

音楽：増田太郎

音楽制作：MAGES.

アニメーション制作：SILVERLINK.

製作：防振り2製作委員会

■キャスト

【楓の木】

メイプル：本渡楓

サリー：野口瑠璃子

カスミ：早見沙織

カナデ：新井里美

マイ：加隈亜衣

ユイ：諏訪ななか

クロム：杉山紀彰

イズ：佐藤聡美

【集う聖剣】

ペイン：小野賢章

ドレッド：山崎たくみ

フレデリカ：竹達彩奈

ドラグ：神奈延年

【炎帝ノ国】

ミィ：佐藤利奈

シン：山口勝平

マルクス：石田彰

ミザリー：皆口裕子

ドラぞう：丹下桜

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