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アニメ『防振り2』23年1月スタート決定＆PV第1弾公開　【楓の木】【集う聖剣】【炎帝ノ国】3つのギルド明らかに

2022年9月20日 19時00分 (9月20日 20時18分更新)
「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」第2期PV第1弾（C）2020 夕蜜柑・狐印／KADOKAWA／防振り製作委員会

「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」第2期PV第1弾（C）2020 夕蜜柑・狐印／KADOKAWA／防振り製作委員会

　人気テレビアニメの第2期『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。2』（略称：防振り2）が、2023年1月に放送スタートすることが決まった。プロモーションビデオ（PV）第1弾が公開された。
【動画】『防振り』公開された第1弾PV
　同作は、ステータスポイントを全て防御力に振る「極振り」をした結果、「絶対防御」のスキルを手にした主人公メイプルたちを描く。あらゆる攻撃を無効化し、致死毒スキルで障害を蹂躙（じゅうりん）していくラスボス級の最強初心者が、仲間たちと楽しく冒険していくストーリー。第1期が2020年1月～3月に放送された。
　公開されたPV第1弾では、【楓の木】【集う聖剣】【炎帝ノ国】の3つのギルドの個性豊かなメンバーたちが新しいワールドで大冒険する姿が、新規カット満載で描かれている。
　あわせて、メインスタッフ＆キャストも明らかになり、第1期がTOKYO MX（10月6日スタート、毎週木曜　後10：30）とBS11（10月6日スタート、毎週木曜　後11：00）で再放送されることも発表された。
■スタッフ
原作：夕蜜柑(カドカワBOOKS『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』/KADOKAWA刊)
キャラクター原案：狐印
監督：大沼心
シリーズ構成：志茂文彦
キャラクターデザイン・総作画監督：平田和也
総作画監督：本多弘幸
プロップデザイン：佐藤香織・澤入祐樹
武器デザイン：青木慎平・前嶋弘史
クリーチャーデザイン：あぼしまこ・HB2P・堀光明・藤井ありさ（チップチューン）
美術監督：新城湧基
美術設定：前田実
色彩設計：平間夏美
撮影監督：佐藤敦(スタジオシャムロック)
3Ｄ監督：北村浩久
編集：近藤勇二(REAL-T)
音響監督：小泉紀介
音響効果：川田清貴
録音調整：榎本慎一
音響制作：神南スタジオ
音楽：増田太郎
音楽制作：MAGES.
アニメーション制作：SILVERLINK.
製作：防振り2製作委員会
■キャスト
【楓の木】
メイプル：本渡楓
サリー：野口瑠璃子
カスミ：早見沙織
カナデ：新井里美
マイ：加隈亜衣
ユイ：諏訪ななか
クロム：杉山紀彰
イズ：佐藤聡美
【集う聖剣】
ペイン：小野賢章
ドレッド：山崎たくみ
フレデリカ：竹達彩奈
ドラグ：神奈延年
【炎帝ノ国】
ミィ：佐藤利奈
シン：山口勝平
マルクス：石田彰
ミザリー：皆口裕子
ドラぞう：丹下桜
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