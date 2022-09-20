ジェジュン、中島美嘉との共演に歓喜「奇跡のコラボ」 21日に配信＆MV解禁
2022年9月20日 08時00分 (9月20日 09時16分更新)
韓国の歌手・ジェジュンが、日本オリジナルアルバム第2弾『Fallinbow』（フォーリンボウ／11月9日発売）に収録される中島美嘉とのデュエット曲「One Heart／J-JUN with 中島美嘉」を、あす21日午前0時に先行配信することが決定した。同時にYouTubeではミュージックビデオ（MV）が公開される。
「One Heart」は、困難を超えながら、時代や世界を超越した永遠の愛を歌う楽曲。MVではジェジュンと中島が水面の上のベッドで交互に歌うことで時間軸を超越した愛を表現し、サビでは一緒に歌唱するシーンも見られる。
ジェジュンは「以前より何曲も好きで中島美嘉さんの曲をカバーさせてもらいましたが、今回オリジナル曲を一緒に歌えるなんて夢のようです。めったに実現できない奇跡のコラボだと思います」と大喜び。中島は「コラボのお声がけをいただきとても光栄です！緊張しましたが、楽しみながら自分なりに精一杯歌わせていただきました」とのコメントを寄せた。
あわせて、アルバムのTYPE-A・B（いずれもCD＋Blu-rayまたはDVD）、通常盤（CD）、FC盤（CD＋PHOTOBOOKLET 28P）の4形態のジャケット写真と付属BD／DVDの全収録内容も解禁。SUGIZO（LUNA SEA）がギター参加した「Big Revolution feat. SUGIZO」のMVも収録されることが決定した。
■『Fallinbow』収録曲
▼CD
01. Fallinbow
02. Our Secret
03. Brava!! Brava!! Brava!!
04. BREAKING DAWN（Japanese Ver.） Produced by HYDE
05. One Heart／J-JUN with中島美嘉
06. Big Revolution feat. SUGIZO
07. Bang!
08. 六等星／J-JUN with XIA（JUNSU）
09. Ray of Light
10. Good Vibes Love
11. 僕を見つめて
▼CD
01. Fallinbow
02. Our Secret
03. Brava!! Brava!! Brava!!
04. BREAKING DAWN（Japanese Ver.） Produced by HYDE
05. One Heart／J-JUN with中島美嘉
06. Big Revolution feat. SUGIZO
07. Bang!
08. 六等星／J-JUN with XIA（JUNSU）
09. Ray of Light
10. Good Vibes Love
11. 僕を見つめて
▼TYPE-A（BD／DVD）
1. Brava!! Brava!! Brava!!（Music Video）
2. BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE（Music Video）
3. 六等星/J-JUN with XIA（JUNSU）（Music Video）
4. One Heart/ J-JUN with中島美嘉（Music Video）
5. Big Revolution feat. SUGIZO（Music Video）
1. Brava!! Brava!! Brava!!（Music Video）
2. BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE（Music Video）
3. 六等星/J-JUN with XIA（JUNSU）（Music Video）
4. One Heart/ J-JUN with中島美嘉（Music Video）
5. Big Revolution feat. SUGIZO（Music Video）
▼TYPE-B（BD/DVD）
1. Making of Brava!! Brava!! Brava!!（Music Video）
2. Making of BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE（Music Video）
3. Making of 六等星/J-JUN with XIA（JUNSU）（Jacket Shooting/TV performance/Music Video)
4. Making of One Heart/ J-JUN with中島美嘉（Music Video）
5. Making of Big Revolution feat. SUGIZO（Music Video）
1. Making of Brava!! Brava!! Brava!!（Music Video）
2. Making of BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE（Music Video）
3. Making of 六等星/J-JUN with XIA（JUNSU）（Jacket Shooting/TV performance/Music Video)
4. Making of One Heart/ J-JUN with中島美嘉（Music Video）
5. Making of Big Revolution feat. SUGIZO（Music Video）
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