韓国の7人組ボーイグループ・ENHYPENが18日、初のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO'』の幕開けとなる韓国・ソウルでの2日目の公演を開催した。オーディション番組『I-LAND』(2020年放送)を経て結成した7人が2周年の“誕生日”を迎えた。

オープニングでは、白いきらびやかな衣装をまとい「Intro : Walk the Line」とともに登場。幕が上がると会場は歓声に包まれた。まず、デビュー曲「Given-Taken」、「Flicker」と結成当時を彷彿とさせる楽曲を披露。JUNGWONが「ENHYPENの初ワールドツアー『MANIFESTO in SEOUL』へようこそ!きょうはライブ配信で世界中のENGENE(ファンの総称)のみなさんがご覧頂いていますので、一人ずつごあいさつしましょうか?」と呼びかけ、メンバー全員がさまざまな言語であいさつ。続けて、「Not For Sale」、「Let Me In(20 CUBE)」、「TFW (That Feeling When)」とさわやかな楽曲で会場を和ませた。

続く「Upper Side Dreamin」、「Mixed Up」では息の合ったダンスで魅了。その後、真紅のシャツで登場すると「Drunk-Dazed」、「One in A Billion」を力強くパフォーマンス。「FEVER」では大人の色気全開で会場を熱狂に包んだ。

情熱的なパートから一変、制服風衣装で登場したメンバーは「Attention,please!」でジャンプをあおり、「Polaroid Love」では自撮りをしながら会場を歩き回りファンサービスも。「Just a Little Bit」はしっとりと歌い上げ、終盤は「Tamed-Dashed」、「Blessed-Cursed」、「Go Big or Go Home」と立て続けに披露し、会場のボルテージは最高潮に達した。

本編最後のあいさつで唯一の日本人メンバーNI-KIは「(日本語で)パパママ、迷惑をいっぱいかけたけど、これからはパフォーマンスで恩返ししていくので。いつもありがとう。かっこいい息子になれるように頑張ります!愛してる!」と両親に感謝する場面も。リーダーのJUNGWONは「常に成長したいというこの気持ちを忘れずに練習しましたが、大丈夫でしたか?ワールドツアーを終えて、ソウルに戻ってきたときに更に成長したENHYPENとして皆さんの前に立ちたいと思います」と力強く宣言し「Future Perfect(Pass the Mic)」で本編を終えた。

アンコールではSUNOOが「皆さん、2年前のきょうのこと、覚えてますか?きょう、『ENHYPEN』の誕生から2年を迎えました。」と切り出すと、JUNGWONは「こんな意味深い日に僕たち7人が一緒にいて、韓国だけでなく世界中のENGENEの皆さんを迎えたこの場所に、僕たちだけの歴史が築かれたんだと思います。本当にうれしいです」と感激。

JAKEは「僕は運命を感じますね。僕はオーストラリア出身でNI-KIは日本出身で。それぞれメンバーがこうやってENHYPENになったのも、ENGENEの皆さんに会ったのも運命だと思います」。続くJAYは「2年前は音楽番組でも(ファンに)会えなかったので、こうして楽しい日々が想像できませんでした。ENGENEのみなさんに会って、1日が楽しくて、何でも頑張ろうという気持ちになりました。ENGENE皆さんのおかげです」と感謝し、SUNGHOONは「ENGENEのみなさんのおかげでステージが楽しめるようになったと思います。ソウルでのライブは終わりますが、海外ツアーはこれからですのでお楽しみください!」と世界のファンにメッセージを送った。

JUNGWONは「最初、ライブの話を聞いたときはうれしかったです。ちょっと喜びもあったけど、実は心配もしました。僕たちにライブできるほどの実力があるか不安でしたが、皆さんのおかげでここに立ってると思います。ツアーをしてると、(不安な)気持ちを忘れそうで怖いですが、その気持ちを忘れずにもっと頑張ります」と心境を吐露。

HEESEUNGは「こうやって7人がデビューするは簡単じゃありませんでした」と振り返り「デビューしたその瞬間は絶対に全体忘れられません。2年後にこうやってライブができるのも、夢がかない、本当に感謝しています」とコメント。NI-KIは「僕も2年前のことを覚えています。その時はファンの存在も知らなかったし、メンバーもいたけど、一人ぼっちな気がしてました。デビューできるのか心配でした。まさかその時にこんな会場にいることは想像できなかったし、7人がデビューしたのも全部運命ですね」と涙ぐみながら語った。

SUNOOは「本当に泣かないようにしてたんですが…」と涙しメンバーが駆け寄るシーンも。「今もお姉ちゃんが見に来てくれていますが、幼い頃から音楽番組を見ながら『いつか僕も出演するよ』ってよく言いました。この意味深い日に来てくれて本当にありがとうございます。最近思うのが、このメンバーと一緒にデビューできてすごくうれしいです。時間が経つほどそう思います、本当にありがとうございます」と涙ながらに噛み締めていた。

最後にJUNGWONが「僕たち7人だけでなく、オン・オフラインでのENGENEの皆さんまで、僕たちは改めて一つだなと実感しました。今後続くワールドツアーでは不安もありますが、ENGENEの皆さんに会えてうれしいという期待と自信がさらに膨らんだと思います。僕たちの声に、ENGENEの皆さんの歓声が加わり、僕たちのストーリーを世界に発信するENHYPENになりたいと思います」とメッセージ。最後は会場が一体となり「SHOUT OUT」を熱唱し、韓国公演の幕を閉じた。

今回の公演は、メンバーがファンの前を離れる時間がとても少なく、衣装チェンジのタイミングでは代わる代わるトーク。SUNGHOONが「きょうは、僕たちだけの宇宙を作ってみましょう。みなさんもやりたがってた…ENGENE棒(ペンライト)でウェーブを作ること!」と呼びかけウェーブを行ったり、会場中の全員とアイコンタクトをし、ファンの掲げるスローガンをじっくり読んだりなど、デビューから2年越しのワールドツアーはファンとの交流がたっぷりの2時間半となった。

ENHYPENの『MANIFESTO』ツアーは韓国・ソウルで幕を開け、10月2日のアナハイムを皮切りに、北米公演、11月には初の日本ツアー(6公演)を行う。

■『ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO'』韓国公演セットリスト

01.Intro : Walk the Line

02.Given-Taken

03.Flicker

04.Not For Sale

05.Let Me In (20 CUBE)

06.TFW(That Feeling When)

07.Upper Side Dreamin'

08.Mixed Up

09.Drunk-Dazed

10.One in A Billion

11.FEVER

12.Attention,please!

13.Polaroid Love

14.Just a Little Bit

15.Tamed-Dashed

16.Blessed-Cursed

17.Go Big or Go Home

18.Future Perfect(Pass the Mic)

【アンコール】

EN1.ParadoXXX Invasion

EN2.SHOUT OUT

EN3.OUTRO:FORESHADOW

