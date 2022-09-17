巨人が逆転勝ちで３連勝。０―１の五回に吉川が同点二塁打を放ち、六回は中田とポランコのソロ本塁打で２点勝ち越した。戸郷が七回途中２失点でリーグトップに並ぶ１２勝目。西勇が打たれた阪神は七回の攻撃でもう一本が出なかった。