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巨３―２神（１７日）　戸郷が１２勝目

2022年9月17日 21時09分 (9月17日 21時36分更新)
　７回途中２失点で１２勝目を挙げた巨人・戸郷＝東京ドーム

　７回途中２失点で１２勝目を挙げた巨人・戸郷＝東京ドーム

　巨人が逆転勝ちで３連勝。０―１の五回に吉川が同点二塁打を放ち、六回は中田とポランコのソロ本塁打で２点勝ち越した。戸郷が七回途中２失点でリーグトップに並ぶ１２勝目。西勇が打たれた阪神は七回の攻撃でもう一本が出なかった。

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