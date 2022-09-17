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オ２―０ソ（１７日）　山本が４安打完封で１４勝目

2022年9月17日 20時37分 (9月17日 20時47分更新)
　７回２死一塁、今宮を空振り三振に仕留め、雄たけびを上げるオリックス・山本＝京セラドーム

　７回２死一塁、今宮を空振り三振に仕留め、雄たけびを上げるオリックス・山本＝京セラドーム

　オリックスが今季ソフトバンク戦の勝ち越しを決めた。エース山本が４安打完封で１４勝目。一回に中川圭のソロで先制し、三回に頓宮が犠飛で加点した。ソフトバンクは８回２失点で完投した板東を援護できず、連勝が６で止まった。

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