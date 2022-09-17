2週連続19歳ルーキーが制するか！尾関彩美悠がベストスコア「66」で単独首位浮上！【女子ゴルフ】
2022年9月17日 19時25分
◇１７日 ▽女子ゴルフツアー 住友生命レディス東海クラシック（愛知県美浜町、新南愛知ＣＣ美浜Ｃ）
前日首位と２打差の３位につけた尾関彩美悠（１９）が１イーグル、４バーディー、ノーボギーのベストスコア６６で回り、通算１１アンダーまで伸ばして単独首位を奪った。２週連続１９歳ルーキーがツアーを制するか。１打差の１０アンダー２位に同じく６６をマークした吉田優利（２２）＝エプソン＝、９アンダー３位に山下美夢有（２１）＝加賀電子＝が続いている。全米女子アマ覇者の１７歳、馬場咲希（代々木高２年）は２バーディー、２ボギーの７２と伸ばせず４オーバー７４位で、前週優勝の川崎春花（１９）は６オーバー８７位で、ともに予選落ちした。
【あわせて読みたい】
◆女子ゴルフ界の本田真凜、プライベート美脚にフォロワー歓喜
◆渋野日向子の交際報道に「ゴルフも恋もホールインワンして！」
◆小島瑠璃子の”破壊力抜群”ゴルフスタイルにフォロワーくぎ付け！「オジサンキラー」
◆女子ゴルフ界の本田真凜、プライベート美脚にフォロワー歓喜
◆渋野日向子の交際報道に「ゴルフも恋もホールインワンして！」
◆小島瑠璃子の”破壊力抜群”ゴルフスタイルにフォロワーくぎ付け！「オジサンキラー」
おすすめ情報