【中日スタメン】小笠原慎之介、村上擁するヤクルト打線を封じて自己最多9勝目なるか
2022年9月17日 13時32分
◇17日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日先発の小笠原慎之介投手は現在2連勝中。自己最多の9勝目（8敗）をかけて、ヤクルト打線に挑む。打線は溝脇隼人内野手が「8番・二塁」でスタメン。溝脇は13日のDeNA戦（バンテリン）以来、3試合ぶりの先発出場。
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・並木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・捕・中村
7番・右・サンタナ
8番・遊・長岡
9番・投・サイスニード
1番・中・塩見
2番・左・並木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・捕・中村
7番・右・サンタナ
8番・遊・長岡
9番・投・サイスニード
【中日】
1番・右・岡林
2番・中・大島
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・左・A・マルティネス
7番・遊・土田
8番・二・溝脇
9番・投・小笠原
1番・右・岡林
2番・中・大島
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・左・A・マルティネス
7番・遊・土田
8番・二・溝脇
9番・投・小笠原
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