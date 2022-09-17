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【中日スタメン】小笠原慎之介、村上擁するヤクルト打線を封じて自己最多9勝目なるか

2022年9月17日 13時32分

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中日・小笠原

中日・小笠原

◇17日　中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日先発の小笠原慎之介投手は現在2連勝中。自己最多の9勝目（8敗）をかけて、ヤクルト打線に挑む。打線は溝脇隼人内野手が「8番・二塁」でスタメン。溝脇は13日のDeNA戦（バンテリン）以来、3試合ぶりの先発出場。
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・並木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・捕・中村
7番・右・サンタナ
8番・遊・長岡
9番・投・サイスニード
【中日】
1番・右・岡林
2番・中・大島
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・左・A・マルティネス
7番・遊・土田
8番・二・溝脇
9番・投・小笠原

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