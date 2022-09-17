◇17日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日先発の小笠原慎之介投手は現在2連勝中。自己最多の9勝目（8敗）をかけて、ヤクルト打線に挑む。打線は溝脇隼人内野手が「8番・二塁」でスタメン。溝脇は13日のDeNA戦（バンテリン）以来、3試合ぶりの先発出場。

【ヤクルト】

1番・中・塩見

2番・左・並木

3番・二・山田

4番・三・村上

5番・一・オスナ

6番・捕・中村

7番・右・サンタナ

8番・遊・長岡

9番・投・サイスニード

【中日】

1番・右・岡林

2番・中・大島

3番・三・阿部

4番・一・ビシエド

5番・捕・木下

6番・左・A・マルティネス

7番・遊・土田

8番・二・溝脇

9番・投・小笠原