今市隆二、DISH//ら出演フェス『J-WAVE INSPIRE TOKYO』フジテレビTWOで10・30放送
2022年9月17日 11時00分 (9月17日 12時05分更新)
J-WAVEがきょう17日から3日間、東京・国立代々木競技場第一体育館、第二体育館、外周エリアで開催する都市型音楽フェス『J-WAVE presents INSPIRE TOKYO ～Best Music & Market～』のうち、第一体育館で行われる1st＆2nd STAGEの模様が、10月30日（後6：00～深0：00）にCS放送フジテレビTWOで放送されることが決定した。
同イベントは、2000年から毎年開催されてきたJ-WAVE夏の大型ライブイベント『J-WAVE LIVE』が「TOKYO CULTURE TO THE WORLD」をテーマに進化させた第１回のフェス。J-WAVEが選ぶホットなアーティストが集結するライブに加え、東京ならではのフードコートやマーケットなども併設され、“いまの東京のカルチャーがわかる”イベントを目指す。
フジテレビTWOで放送される番組出演者（放送アーティストは未定）は以下のとおり。
■『J-WAVE INSPIRE TOKYO』放送概要
放送日時：10月30日（日）午後6時～深夜0時 フジテレビTWO ドラマ・アニメ
出演者（各ステージ50音順）
▼DAY１（9月17日公演）
【1st】クリープハイプ／ゲスの極み乙女／go!go!vanillas／DISH//
【2nd】ASIAN KUNG-FU GENERATION／KICK THE CAN CREW／Creepy Nuts／レキシ
▼DAY２（9月18日公演）
【1st】ALI／サンボマスター／MAN WITH A MISSION／MONGOL800
【2nd】Awich／KANDYTOWN／(sic)boy／STUTS
▼DAY３（9月19日公演）
【1st】Kroi／Nulbarich／Vaundy
【2nd】今市隆二／OKAMOTO’S／秦基博／マカロニえんぴつ
※放送アーティストは未定
放送日時：10月30日（日）午後6時～深夜0時 フジテレビTWO ドラマ・アニメ
出演者（各ステージ50音順）
▼DAY１（9月17日公演）
【1st】クリープハイプ／ゲスの極み乙女／go!go!vanillas／DISH//
【2nd】ASIAN KUNG-FU GENERATION／KICK THE CAN CREW／Creepy Nuts／レキシ
▼DAY２（9月18日公演）
【1st】ALI／サンボマスター／MAN WITH A MISSION／MONGOL800
【2nd】Awich／KANDYTOWN／(sic)boy／STUTS
▼DAY３（9月19日公演）
【1st】Kroi／Nulbarich／Vaundy
【2nd】今市隆二／OKAMOTO’S／秦基博／マカロニえんぴつ
※放送アーティストは未定
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