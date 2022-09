9月17~19日開催『J-WAVE INSPIRE TOKYO』をCS放送フジテレビTWOで10月30日に放送決定

J-WAVEがきょう17日から3日間、東京・国立代々木競技場第一体育館、第二体育館、外周エリアで開催する都市型音楽フェス『J-WAVE presents INSPIRE TOKYO ~Best Music & Market~』のうち、第一体育館で行われる1st&2nd STAGEの模様が、10月30日(後6:00~深0:00)にCS放送フジテレビTWOで放送されることが決定した。

同イベントは、2000年から毎年開催されてきたJ-WAVE夏の大型ライブイベント『J-WAVE LIVE』が「TOKYO CULTURE TO THE WORLD」をテーマに進化させた第1回のフェス。J-WAVEが選ぶホットなアーティストが集結するライブに加え、東京ならではのフードコートやマーケットなども併設され、“いまの東京のカルチャーがわかる”イベントを目指す。

フジテレビTWOで放送される番組出演者(放送アーティストは未定)は以下のとおり。

■『J-WAVE INSPIRE TOKYO』放送概要

放送日時:10月30日(日)午後6時~深夜0時 フジテレビTWO ドラマ・アニメ

出演者(各ステージ50音順)

▼DAY1(9月17日公演)

【1st】クリープハイプ/ゲスの極み乙女/go!go!vanillas/DISH//

【2nd】ASIAN KUNG-FU GENERATION/KICK THE CAN CREW/Creepy Nuts/レキシ

▼DAY2(9月18日公演)

【1st】ALI/サンボマスター/MAN WITH A MISSION/MONGOL800

【2nd】Awich/KANDYTOWN/(sic)boy/STUTS

▼DAY3(9月19日公演)

【1st】Kroi/Nulbarich/Vaundy

【2nd】今市隆二/OKAMOTO’S/秦基博/マカロニえんぴつ

※放送アーティストは未定

