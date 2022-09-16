『ポプテピピック』声優とは？映像公開 水樹奈々・速水奨・徳井青空が登場で「声優を目指すあなたへ」
2022年9月16日 18時00分 (9月16日 19時06分更新)
テレビアニメ『ポプテピピック』（ポプテ）の第2期（10月1日よりTOKYO MXなどで放送開始）のスペシャルインタビュー映像が公開された。第1期に出演した水樹奈々、速水奨、徳井青空が登場している。
映像は「声優を目指すあなたへ」というメッセージをテーマに、第1期に出演した水樹奈々、速水奨、徳井青空に、自身が思う「声優」について問いかける映像となっている。
「声優に一番大切なことは？」という質問に対して、水樹奈々は「想像力と瞬発力が一番大事」、速水奨は「これ一つとは決められないですけれど、読解力と共感力」、徳井青空は「想像力」と答え、合計6分を超える映像の中でそれぞれが思う声優像を熱弁。多くの人気声優陣を起用してきた「ポプテピピック」ならではのスペシャルインタビューになっている。
同アニメは、大川ぶくぶ氏による4コマ漫画が原作。2018年1月から3月までTOKYO MXなどで放送され、30分間の放送中、前半と後半でほぼ同じ内容を放送していることや、毎回メインキャラクターの担当声優が変わるなど斬新な内容で大きな話題となった。
また、2021年10月より再放送が放送されていたが、本放送時とは登場キャストの話数を総入れ替えしたリミックス版として、再放送ながら毎週新たな展開を見せる手法で話題を集めた。
■第2期の放送情報
TOKYO MX：10/1より毎週（土）25:30～
BS11：10/1より毎週（土）25:30～
MBS：10/4より毎週（火）27:00～
BS日テレ：10/4より毎週（火）23:30～
HTB：10/4より毎週（火）25:55～
TOKYO MX：10/1より毎週（土）25:30～
BS11：10/1より毎週（土）25:30～
MBS：10/4より毎週（火）27:00～
BS日テレ：10/4より毎週（火）23:30～
HTB：10/4より毎週（火）25:55～
■配信情報
＜見放題独占配信＞
Amazon Prime Video10/1より毎週（土）25:30～
＜見放題独占配信＞
Amazon Prime Video10/1より毎週（土）25:30～
＜地上波同時生配信＞ ※アーカイブなし
10/1より毎週（土）25:30～
TikTok LIVE
ニコニコ生放送
10/1より毎週（土）25:30～
TikTok LIVE
ニコニコ生放送
■スタッフ
原作：大川ぶくぶ（竹書房「まんがライフWIN」）
企画・プロデュース：キングレコード
シリーズ構成・シリーズディレクター：青木純（スペースネコカンパニー）
音響監督：鐘江徹
音響効果：小山恭正
音響制作：グロービジョン
音楽：吟（BUSTED ROSE）
音楽制作：キングレコード
アニメーション制作：スペースネコカンパニー・神風動画
製作：キングレコード
原作：大川ぶくぶ（竹書房「まんがライフWIN」）
企画・プロデュース：キングレコード
シリーズ構成・シリーズディレクター：青木純（スペースネコカンパニー）
音響監督：鐘江徹
音響効果：小山恭正
音響制作：グロービジョン
音楽：吟（BUSTED ROSE）
音楽制作：キングレコード
アニメーション制作：スペースネコカンパニー・神風動画
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