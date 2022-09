内田恭子 (C)ORICON NewS inc.

フリーアナウンサーの内田恭子(46)が15日、自身のインスタグラムを更新し、学生時代からの友人たちと昼麻雀を楽しんだことを報告した。

内田は「とある日のお昼間」とし、自身ら4人組が肩寄せ合い、メンバーのバースデーを祝福する姿を公開。「大学の同級生であり、ママ友であり、雀友である友人たち。私のカミングアウトにもいい意味でフラットに受け止めてくれる仲間たち」と紹介し、白熱の雀卓ショットも添えた。

「相変わらずの自分のポンコツ麻雀プレイに笑けてくる。平和だ」と伝え、「Somebody please please tell me how I can get better at mahjong??」(どうやったら麻雀がもっとうまくなるのか誰か教えて)とも記した。

この投稿にファンからは「ウッチー、雀士だったのですか!?」「綺麗な女子4人で麻雀なんて素敵すぎ」「美女だらけだよ最高」「文末の最後の締めも『ピンフ』とはお見事です」などの声が寄せられている。

