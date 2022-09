ONE OK ROCK『Luxury Disease』(ワーナーミュージック・ジャパン)

ONE OK ROCKの最新アルバム『Luxury Disease』が、週間8.4万PT(84,328PT)を記録し、9月16日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。これで、2018/12/24付からスタートした「オリコン週間合算アルバムランキング」において、2019/2/25付の『Eye of the Storm』に次ぐ、通算2作目の「合算アルバム」1位となった。

週間ポイントの内訳は、CD:7.0万PT(70,445PT)/デジタルアルバム:0.8万PT(8,420PT)/ストリーミング:0.5万PT(5,463PT)。同日付「オリコン週間アルバムランキング」において、初週売上7.0万枚で初登場1位を獲得。さらに、同日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも初週DL数0.8万DLで初登場1位となり、「週間アルバムランキング」と「週間デジタルアルバムランキング」でそれぞれ1位を獲得した。この中でもCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、「合算アルバム」でも1位となった。

自身3年7ヵ月ぶりのニューアルバムとなる本作は、数多くのロックの名盤を手掛けてきたロブ・カヴァロが、アルバム全体をプロデュース。ロサンゼルス・エンゼルス所属の大谷翔平選手が出演するセイコーウオッチのCMで起用され、アルバムからの先行シングルという形でリリースとなった「Save Yourself」や、Official髭男dismのボーカル・藤原聡がフィーチャリングで参加した「Gravity feat. 藤原聡(Official髭男dism)」(日本盤のみ)などを収録している。

【合算アルバムランキングとは】

合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照

PT=ポイント

今年度は「2021/12/27付」よりスタート

「週間合算アルバムランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2022/9/19付:集計期間:2022年9月5日〜9月11日>

