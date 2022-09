音楽ストリーミングサービスSpotifyのビデオシングルシリーズ「Go Stream」第2弾に宇多田ヒカル、星野源、Mrs. GREEN APPLEの3組が参加することが明らかになった。それぞれの人気曲のパフォーマンス映像を撮り下ろした9:16の縦型映像が、きょう16日よりビデオシングルとして公開される。

宇多田は最新アルバム『BADモード』より、12分を超すハウストラック「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- LIVE at Sea Paradise」をフルサイズで映像化。児玉裕一監督による「全フロアOcean Viewのクラブ“SEA PARADISE”で繰り広げられる宇多田ヒカルのスペシャルパフォーマンス」をコンセプトに、夜の横浜・八景島シーパラダイスで撮影。美しい魚たちとの競演による秘密のクラブパーティーが実現した。

星野は、世界各国で人気の高い「喜劇」、ストリーミングヒットした「不思議」、最新曲「異世界混合大舞踏会」の3曲をミニマムな空間で撮影・収録したワンカットムービー。気心知れたバンドメンバーとのプライベートライブに招待されたかのような、和やかで親密な空気感を楽しめる貴重な映像となっている。

Mrs. GREEN APPLEは、ロングヒットを記録した「ダンスホール」をはじめ、新体制最初の楽曲「ニュー・マイ・ノーマル」、2019年にSpotifyブランド/ホリデイキャンペーンにも使用された代表曲「インフェルノ」の3曲を、それぞれの楽曲の世界観にあわせたきらびやかな演出、ショーアップされたステージングとともに届ける。

これらのビデオシングルは、それぞれの代表曲を集めたプレイリスト「This Is 宇多田ヒカル」「This is 星野源」「This Is Mrs. GREEN APPLE」で楽しめるほか、この企画を特集したスペシャルプレイリスト「Go Stream」でも、7月公開の第1弾(ずっと真夜中でいいのに。/Vaundy)のビデオシングルとともに視聴できる。

今回の「Go Stream」ビデオシングルシリーズ第2弾の公開を記念し、参加アーティスト3組を起用したブランドキャンペーンを17日からスタート。宇多田、星野、Mrs. GREEN APPLEのパフォーマンス映像をハイライトしたテレビCMを、地上波テレビで全国放映する。

