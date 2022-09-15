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ロ８―１西（１５日）　ロッテが大勝

2022年9月15日 21時16分 (9月15日 21時26分更新)
　２回ロッテ無死一塁、安田が右越えに先制２ランを放つ＝ＺＯＺＯマリン

　２回ロッテ無死一塁、安田が右越えに先制２ランを放つ＝ＺＯＺＯマリン

　ロッテが大勝。二回に安田の７号２ランで先制、三回は安田の２点打で突き放した。四、七回にも２点ずつを加えた。先発美馬は７回を投げ３安打無失点で８勝目を挙げた。西武は投打に精彩を欠いて、４連敗となった。

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