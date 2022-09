MEGUMI

タレント・俳優のMEGUMI(40)が15日、自身のインスタグラムを更新。「ボブ」の最新ショットを公開した。

MEGUMIは「次の作品に向けて髪切りましたぁ!シャー I got my hair cut for the next work Thankyou @katsu goto」とつづり、前髪を下ろした写真を投稿。

フォロワーは「短い方が好きです」「似合いすぎ」「出ました!美人」「つやつや~」などと絶賛していた。