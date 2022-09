MEGUMI (C)ORICON NewS inc.

タレントで俳優のMEGUMI(40)が15日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンショットを公開した。

MEGUMIは「次の作品に向けて髪切りましたぁ!シャー I cut my hair for the next work」と報告し、髪の毛を切った後の写真をアップ。最近まで肩につくボブヘアだったが、現在はアゴの高さほどの切りっぱなしショートボブにイメージチェンジしている。

この投稿に「出ました!美人」「お似合いです」「つやつや~」「いけめんだー!」「絶対!その長さ!」などの声が寄せられている。

関連キーワード エンタメ総合