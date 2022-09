『MTV VMAJ 2022』初日にBE:FIRST、INIの出演が決定

音楽専門チャンネルMTVが、11月2・3日に音楽授賞式『MTV VMAJ 2022』とスペシャルライブイベント『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』を開催することが15日、明らかになった。21回目を迎える“ミュージックビデオの祭典”は3年ぶりとなる有観客で、初の2日間開催となる。

初日の11月2日は、ミュージックビデオの年間の最優秀作品となる「Video of the Year (最優秀ビデオ賞)」の発表を行う授賞式とライブを融合した音楽アワード『MTV VMAJ 2022』を開催する。

ライブアクト第1弾として、BE:FIRST、BiSH、Da-iCE、INI、マカロニえんぴつ、櫻坂46、SKY-HI、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの8組を発表。MCは岩井勇気(ハライチ)、向井慧(パンサー)、菅井友香(櫻坂46)が務める。

2日目の11月3日には、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ・メインアリーナで一夜限りのスペシャルライブイベント『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』を開催する。出演第1弾アーティストとして、BiSH、櫻坂46、 SKY-HIの3組を発表となり、チケットの先行受付が開始となった。

受賞作品は、2021年10月1日~2022年9月30日までの期間に発表されたMVを対象に、各部門の最優秀作品を選出。一般投票で最も票を獲得した作品には「Video of the Year (最優秀ビデオ賞)」が授与されるほか、「Artist of the Year」「Song of the Year」「Album of the Year」いった各部門の年間最優秀賞や、今年を彩ったアーティスト・楽曲への特別賞の発表を予定する。

■『MTV VMAJ 2022』出演者

▼11月2日(水)

【Live Act】

BE:FIRST

BiSH

Da-iCE

INI

マカロニえんぴつ

櫻坂46

SKY-HI

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

ほか ※ABC順

【MC】

岩井勇気(ハライチ)

向井慧(パンサー)

菅井友香(櫻坂46)

※ABC順

■『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』

▼11月3日(木・祝)/会場:武蔵野の森総合スポーツプラザ・メインアリーナ

【Live Act】

BiSH

櫻坂46

SKY-HI

ほか ※ABC順

