松田翔太 (C)ORICON NewS inc.

俳優の松田翔太(37)が14日、自身のインスタグラムを更新。超高級外車・フェラーリを公開した。

今月10日に誕生日を迎えた松田は「Happy birthday to me」とフェラーリの写真をアップ。「Thank you @bond.iimura @hre_wheels One of my dream came true」とコメントし、愛車となったフェラーリの様々な角度をとらえた写真を公開した。

この投稿に「めちゃかっこいい」「素敵な車ーーーー! 翔太さんにぴったり!!」「素敵な色のFerrariですね~ 流石です」「お誕生日おめでとう かっこいい車ですね!」などの声が寄せられている。

関連キーワード エンタメ総合